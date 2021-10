La gestió privada de l’hospital de Torrevella li ha costat al Govern valencià 1.688 milions en 15 anys

El Govern valencià recupera dissabte el departament de salut de Torrevella que en els últims 15 anys ha gestionat Ribera Salud, una vegada finalitzada la concessió atorgada pel PP i després de descartar el Govern del Botànic la possibilitat d’atorgar una pròrroga de cinc anys.

Aquesta és la segona àrea sanitària privatitzada pels populars que la Generalitat Valenciana recupera per a la gestió pública, després d’haver rescatat a l’abril del 2018 la de l’hospital d’Alzira que també estava en mans a Ribera Salud, propietat de Centene Corporation, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa (germà del senador del PP Fernando de Rosa).

La companyia ha interposat una gran quantitat de recursos judicials per tractar de frenar els processos de reversió, però fins ara cap sentència els ha donat la raó. Les diferents concessions han interposat en els últims anys 62 procediments judicials, dels quals 59 corresponen a les concessionàries controlades per Ribera Salud: 26 a la Ribera, 18 a Torrevella i 15 a Elx-Crevillent.

Només enguany la companyia ha posat cinc recursos davant el Tribunal Superior de Justícia per aconseguir la suspensió tant de les normes de reversió com de la notificació de la no pròrroga sol·licitada per l’empresa concessionària, tots desestimats.

L’agressivitat de l’empresa a l’hora d’intentar ensenyorir-se d’un servei públic mitjançant una concessió amb data de caducitat s’explica amb algunes dades econòmiques recaptades per elDiario.es. Per tota la vigència del contracte del departament de Torrevella, des del 16 d’octubre de 2006 fins al 15 d’octubre de 2021, Ribera Salud ha rebut per part de l’Administració, només en concepte de preu inicial del contracte, un total de 1.688 milions d’euros.

Només durant enguany s’han abonat 115,6 milions, mentre que durant l’any passat van ser 132,8 milions. Les despeses extraordinàries, com ara productes ortoprotèsics o desplaçaments, entre altres conceptes, no estan incloses en aquesta partida.

Cal ressaltar que la capita, el que l’Administració abona a l’empresa per habitant susceptible de ser atés (160.000 en el cas de Torrevella), es va fixar l’any 2006 en 494,72 euros, i actualment és de 896,34 euros, cosa que representa un increment del 80%.

Quant a la situació en què Ribera Salud deixa el departament sanitari, actualment és el que pitjor ràtio té de xiquets per pediatre de tota la Comunitat Valenciana, en concret 1.002 per pediatre, i el segon amb pitjor ràtio de metges de família per habitant, amb 1.640 pacients per a cada doctor. El departament amb pitjor ràtio en aquest sentit és el d’Elx-Crevillent, també gestionat per Ribera Salud.

Malgrat tot, dijous el director gerent del departament de salut de Torrevella, José David Zafrilla, va fer un balanç de gestió en els últims 15 anys i va assegurar que és “el millor de la Comunitat Valenciana quant a indicadors assistencials, de gestió i promoció de la salut”.

En aquest sentit, la gerència de l’hospital assegura que el treball de l’equip de professionals durant aquests 15 anys ha sigut impecable i que “hem estat a l’altura en cada situació difícil, especialment durant la pandèmia per COVID-19, en què aquest hospital ha sigut un exemple per a altres centres”. En aquesta crisi sanitària el Departament de Salut de Torrevella va atendre un gran volum de pacients amb comparació a altres hospitals i, no obstant això, va registrar la taxa més baixa de contagis entre professionals de la Comunitat Valenciana i una xifra tres vegades inferior a la mitjana nacional.