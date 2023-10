El Govern adverteix: la idea del PP de València d’activar la zona de baixes emissions només quan hi haja contaminació és il·legal

Conflicte a la vista entre el Govern i l’Ajuntament de València per l’aplicació de la Llei de canvi climàtic pel que fa a la posada en marxa de la zona de baixes emissions (ZBE). Aquesta mesura que han de posar en marxa els municipis de més de 50.000 habitants abans del pròxim 1 de gener de 2014 consisteix a activar restriccions de trànsit en determinades zones de la ciutat als vehicles més contaminants mitjançant càmeres lectores de matrícules que sancionaran els que no complisquen els requisits mínims quant a emissions.

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, va afirmar divendres passat 13 d’octubre que només hi haurà sancions “quan se superen els llindars, però és una possibilitat remota”. Segons Carbonell, “afortunadament, en el cas de València, només serà algun dia puntual, per la qual cosa no s’haurà de prohibir habitualment l’entrada de vehicles ni aplicar sancions”. L’edil va assegurar que en els primers estudis relatius als llindars de contaminació a la ciutat per a determinar la futura zona de baixes emissions (ZBE), “cap barri de València arriba als límits estipulats, motiu pel qual no caldrà aplicar mesures restrictives”.

“La ZBE es posa en marxa i s’instal·laran les càmeres, però no hi ha necessitat d’aplicar mesures restrictives si es confirmen tots els estudis fets. Només aplicarem restriccions quan se superen els llindars, però és una possibilitat remota”, va dir Carbonell.

No obstant això, a preguntes d’elDiario.es, el Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix en funcions la socialista Teresa Ribera ha advertit que, en el cas de procedir així, l’Ajuntament incompliria la Llei de canvi climàtic i s’exposaria a la pèrdua de fons europeus.

“La Llei 7/2021, de 20 de maig, estableix, en l’article 14.3, que els municipis espanyols de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants (quan se superen els valors límit dels contaminants regulats en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire), hauran d’adoptar, abans del 2023, plans de mobilitat urbana sostenible que introduïsquen mesures de mitigació, que reduïsquen les emissions derivades de la mobilitat incloent-hi, almenys, entre altres, l’establiment de ZBE”, expliquen fonts ministerials, que matisen que l’aplicació de les restriccions és opcional només per als municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, mentre que per als que superen aquesta última xifra són obligatòries.

Les mateixes fonts afigen que “l’establiment d’aquestes ZBE és, doncs, una obligació legal que possibilita l’aplicació de mesures incloses en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) i en el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PNCCA), i en els compromisos adquirits mitjançant la Declaració d’Emergència Climàtica”.

La junta de govern de l’Ajuntament de València va adjudicar el novembre del 2022 el contracte per al subministrament del sistema de gestió i control per a implantar una zona de baixes emissions per un import de 10.863.541,84 euros, inversió que compta amb fons europeus que es podrien perdre si no s’executa a temps o com marca la legislació.

El sistema, que pretén restringir l’accés dels vehicles més contaminants a determinades zones a la ciutat, consta de 274 càmeres de lectura automàtica de matrícules distribuïdes en 93 punts, 52 sensors de mesurament ambiental, 44 panells d’informació i una aplicació per a monitorar i controlar la qualitat de l’aire. A més, preveu una campanya dirigida a la ciutadania per a donar a conéixer el projecte.

La instal·lació de les càmeres està pendent l’aprovació de l’ordenança que regula el seu funcionament, un text que haurà de passar un període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions.