El Govern afirma que aprovarà l’ampliació del port de València “sense necessitat d’esperar la resolució del recurs”

El Govern té previst aprovar en el Consell de Ministres el projecte constructiu dels molls de la polèmica ampliació nord del port de València sense esperar que es resolga el litigi judicial pel qual s’ha suspés cautelarment la condició d’òrgan substantiu de l’Autoritat Portuària (APV), la qual cosa li permetia decidir que no calia una altra declaració d’impacte ambiental (DIA). Després de la resolució judicial i fins que hi haja sentència ferma, aquesta condició atorgada per una ordre del Ministeri de Transició Ecològica que ara queda suspesa, torna a Ports de l’Estat.

El Govern va presentar un recurs contra la mesura cautelar decretada pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid que s’ha rebutjat, motiu pel qual el senador de Compromís Carles Mulet va dirigir una pregunta a l’executiu per saber si el Consell de Ministres aprovarà el projecte o si per contra esperarà que es resolga el litigi.

En la seua resposta, el Govern afirma que la mesura cautelar dictada pel jutjat “afecta exclusivament la Resolució de 30 de març de 2021 de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental” que atorgava la condició d’òrgan substantiu a l’APV.

De qualsevol manera, afig la resposta, “l’organisme públic Ports de l’Estat ha analitzat el projecte constructiu ‘Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València’, que suposa una modificació del Projecte d’‘Ampliació del Port de València’ i ha manifestat que no es produeixen efectes adversos significatius sobre el medi ambient perquè no es dona cap dels supòsits previstos en l’article 7.2.c) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per la qual cosa no és exigible una altra avaluació d’impacte ambiental del projecte”. Això suposa que “siga factible continuar amb la licitació i l’execució de l’obra sense necessitat d’esperar la resolució del recurs contenciós administratiu pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid”.

Aquesta afirmació pel que fa al pronunciament de Ports de l’Estat xoca frontalment amb el dictamen de l’Advocacia de l’Estat publicat per elDiario.es. Segons aquest informe, Ports de l’Estat avala la vigència de la DIA de l’any 2007, però no la seua validesa per al projecte modificat: “Tampoc l’informe de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat del 9 d’abril de 2021 és concloent en aquest punt, perquè s’hi aborda la caducitat o vigència de la declaració d’impacte ambiental emesa el 2007 respecte del Projecte inicial, entenent que aquesta declaració d’impacte ambiental és vigent”.

Així doncs, afig que “el que ara es planteja és, distintament, si les modificacions introduïdes per l’avantprojecte del 2018 i les seues addendes en el projecte inicial, que va ser objecte de declaració d’impacte ambiental el 2007, són de tal entitat que determinen la necessitat de fer una altra avaluació d’impacte ambiental, qüestió que no s’aborda expressament en l’informe jurídic de referència”.

El projecte, a més, compta amb el rebuig dels socis del PSOE en el Govern. Com va informar aquest diari, Unides Podem va frenar l’aprovació en l’últim Consell de Ministres del mes de gener passat, per la qual cosa, si es torna a portar a aprovació, s’aprovaria amb els únics vots dels socialistes. També Compromís s’hi ha mostrat radicalment en contra.

El senador Mulet considera la resposta “una estafa” i afirma que a les preguntes reiterades que fa al Govern sobre “el despropòsit, l’entestament, la irracionalitat i les corrupteles que embolcallen l’Autoritat Portuària, en compte de preocupar-se per veure què hi passa, li passen les preguntes a la mateixa APV perquè conteste en nom del Govern”, cosa que suposa “una deixadesa irresponsable”.