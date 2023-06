El Govern aprova la megaplanta solar de la Magda a Castelló i la Generalitat hi recorre en contra

“Defensarem fins a l’últim dia un ús racional del territori, una explotació que respecte la nostra sobirania alimentària i les arrels de la gent en el món rural. Per aquest motiu estem preparant la documentació necessària per a interposar un recurs d’alçada contra aquest atac al nostre territori, a la nostra manera de viure i d’entendre el nostre patrimoni cultural, alimentari i el futur del món rural”.

La consellera d’Agricultura i Emergència Climàtica, Isaura Navarro, s’ha pronunciat així després de saber que el Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la resolució d’autorització administrativa prèvia per a la planta fotovoltaica Magda, a l’interior de Castelló, sense que s’haja tingut en compte l’informe desfavorable de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

El projecte Magda implica una instal·lació de 260.000 panells i una ocupació de 500 hectàrees de terreny, amb gairebé 70 quilòmetres ocupats en la línia d’evacuació, per a una potència de 150 megavats d’energia solar fotovoltaica. La seua ubicació està prevista sobre un mosaic de cereals, oliveres, vinyes i pinades en diversos municipis de la província de Castelló, principalment les Coves de Vinromà, però també Benlloc i Cabanes, amb una línia elèctrica que travessa una desena de municipis.

En les plantes solars de més de 50 megavats la competència en l’autorització és estatal i els informes autonòmics no són vinculants, una qüestió que provoca un conflicte polític i territorial.

El mes de desembre passat, les Corts Valencianes van aprovar reclamar al Govern d’Espanya la “paralització immediata” del projecte Magda, gràcies a la proposició no de llei presentada per Compromís que reclamava que no es continuara amb aquest projecte per la seua “gran afecció paisatgística”.

El Miteco, no obstant això, ha seguit amb la tramitació, fet que obliga la Conselleria que dirigeix Navarro a presentar l’esmentat recurs de reposició davant el mateix ministeri que dirigeix la vicepresidenta socialista Teresa Ribera. Si es desestima, el procés quedaria abocat al recurs per la via judicial, en el contenciós administratiu.

No és l’únic projecte fotovoltaic en què hi ha discrepàncies amb el Govern. Com va informar elDiario.es, en aquest cas la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, dependent de la Conselleria de Política Territorial, ha emés dos requeriments pels quals sol·licita al Miteco la nul·litat dels permisos concedits a dues instal·lacions situades a Requena i Villena per contravindre determinats punts de la normativa autonòmica de territori.

El mateix departament ha detectat 11 instal·lacions més de més de 50 megavats de potència autoritzades pel Miteco al llarg de tota la Comunitat Valenciana que també poden ser susceptibles de recursos de nul·litat.