El Govern avala el projecte valencià per a la gigafactoria de bateries i el pla de recuperació de l'Albufera

La Comunitat Valenciana rebrà una injecció de 15.270 milions d'euros en fons europeus per a la reactivació econòmica i el canvi de model productiu en el marc del pla de recuperació. La quantia assignada dels fons Next Generation EU, el pla aprovat el passat estiu a Brussel·les, suposa el 10% del total assignat a Espanya, xifra equivalent al pes poblacional de l'autonomia en l'Estat.

Al marge del finançament assignat pel Govern central, l'autonomia té possibilitats per a rebre més finançament a través dels anomenats projectes tractors i els processos de concurrència competitiva. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dilluns durant el debat de política general en el Parlament autonòmic que l'Executiu central ha donat el vistiplau a dos dels grans projectes presentats: l'Aliança Valenciana de Bateries i el pla de recuperació de l'Albufera.

El primer, d'iniciativa privada sota el paraigua de la Generalitat, planteja la creació d'una gigafactoria de bateries per a l'emmagatzematge d'energies netes. Capitanejat per la valenciana Power Electronics, amb seu a Llíria, el batejat com a 'projecte element' aspira a desenvolupar la tecnologia necessària per a la reducció de 4,5 tones de CO₂. L'aportació pública se centra en la creació d'un centre d'innovació junt a la factoria i associat amb les universitats públiques, l'element distintiu d'altres projectes similars en altres comunitats autònomes. Segons Puig, "la magnitud d'aquest projecte europeu únic és formidable" i convertirà Espanya en "un referent" en aquesta tecnologia. L'impacte sobre l'ocupació que apunta el Govern autonòmic és de 30.000 llocs de treball.

El segon projecte avalat pel Govern central és el pla integral de recuperació de l'Albufera, una inversió superior als 600 milions d'euros per a la recuperació de l'aiguamoll i la protecció del seu valor ecològic. A través de la Conselleria de Transició Ecològica ja s'han projectat 100 milions d'euros en recuperació de la vegetació, els ullals i altres mecanismes per a protegir el cabal del llac.

Puig ha destacat el treball de l'administració i les empreses per a presentar "centenars de projectes" susceptibles de captar fons europeus, per la qual cosa ha cridat a aprofitar aquesta "oportunitat històrica" per a impulsar els canvis necessaris i "inajornables" que necessita l'autonomia. El president emmarca aquestes actuacions en el projecte de 'green new deal' valencià; un paquet de mesures per a impulsar l'economia a l'una que iniciar una transició ecològica justa.