El Govern dona per feta la necessitat d’un accés nord que el Port de València ha obviat en la seua polèmica ampliació

El Govern central reconeix “variacions” en el projecte de la polèmica ampliació del port de València respecte del que va obtindre la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, es desentén de la decisió de tramitar un altre informe ambiental i dona per feta la construcció de l’accés nord per a camions que la mateixa Autoritat Portuària ha obviat i que xoca amb la declaració d’impacte ambiental del 2007 i amb l’aposta del PSPV de València d’usar el Corredor Mediterrani.

Aquestes són les principals conclusions de la resposta de l’executiu que presideix Pedro Sánchez a la pregunta plantejada pel grup parlamentari d’Unides Podem, sobre si les obres que es preveuen fer en l’actualitat s’ajusten a l’alternativa aprovada i en les condicions assenyalades en la resolució favorable de la declaració d’impacte ambiental de l’ampliació del port de València del 2007.

Unides Podem va preguntar també al Govern si valorava la necessitat de fer una altra DIA i si considerava possible una connexió ferroviària amb el port de València per al transport de les mercaderies.

En l’escrit de resposta, a què ha tingut accés elDiario.es, el Govern reconeix que, quan va anar a reprendre’s el projecte d’ampliació “es va encarregar un estudi que va concloure la necessitat d’introduir-hi variacions per a l’adaptació a la realitat sobrevinguda, davant de l’existent en el moment d’aprovació de la DIA”.

A continuació, es desentén de les seues competències en matèria de protecció ambiental: “De conformitat amb la legislació, aquesta modificació requereix una anàlisi del projecte per part de l’òrgan substantiu, no pel Govern, per determinar la procedència o no de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte constructiu de la terminal de contenidors”.

En aquest sentit, cal recordar que el Govern va cedir a l’APV la condició d’òrgan substantiu mitjançant una resolució del Ministeri de Transició Ecològica la legalitat de la qual es dirimeix en l’Audiència Nacional i per la qual la plataforma ciutadana Ciutat-Port, com a entitat denunciant, ha demanat la suspensió cautelar de la tramitació de tot el projecte.

“L’Autoritat Portuària de València, en qualitat de promotor i òrgan substantiu de l’actuació, haurà d’emetre certificació que el projecte no requereix sotmetre’s a un altre procediment ambiental, amb caràcter previ a la seua aprovació”, assegura el Govern en la seua resposta.

Quant a l’accés nord, malgrat que el mateix Port de València en la DIA del 2007 afirma que “la xarxa d’accessos terrestres al port permet al trànsit pesant arribar al seu interior a través de la V-30”, descartant un accés nord que no figura en el projecte d’ampliació, l’executiu central afirma que “disposar d’un accés nord al port de València suposa una millora en l’accessibilitat per al 35% del trànsit pesant aproximadament i l’enfortiment del sistema logístic València-Sagunt”.

A més, afig que “aquest accés procuraria la reducció de trànsit en la V-30 (únic accés actual al port per al trànsit pesant) que està pràcticament congestionada en l’actualitat”. Finalment, afirma que “tot això redundarà en una reducció de les emissions i lluita contra el calfament”, cosa sorprenent tenint en compte que amb l’ampliació el port duplicarà la seua capacitat.

Aquest plantejament xoca frontalment amb la postura de la vicealcaldessa i secretària general del PSPV de la ciutat de València, Sandra Gómez, que, en declaracions a elDiario.es el mes de novembre passat, va comentar que “cal renunciar definitivament a l’accés nord per al trànsit de camions, perquè l’activitat portuària és cert que té una empremta de carboni pels accessos al port i, per descomptat, com a partit socialista de la ciutat de València, entenem que l’accés nord ha de ser ferroviari, aprofitant els avanços que s’han fet en l’enginyeria de l’electrificació i, per tant, que l’impacte siga nul. L’alternativa seria aprofitar l’enorme inversió que es farà en el Corredor Mediterrani”.