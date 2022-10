El Govern eleva a 400 milions les ajudes a Volkswagen, que decidirà si manté la planta de Sagunt d’ací a dues setmanes

La incògnita sobtada sobre el futur d’un projecte que tothom donava per segur com és la construcció de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt es desvelarà en les pròximes dues setmanes.

Aquest és el termini que s’ha donat la multinacional per analitzar les ajudes que finalment ha concedit el Govern al seu pla d’electrificació per a tot Espanya a través de la primera convocatòria de Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) del vehicle elèctric i connectat i si són prou per a desenvolupar-lo en tota l’extensió. El projecte de Volkswagen suposa la construcció de la gigafactoria de bateries a Sagunt i la reconversió de les seues plantes de Landabén i Martorell.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va publicar dimarts el repartiment dels 877,2 milions d’euros en ajudes públiques que recull la resolució definitiva del Perte que correspon als 10 projectes que n’han sigut beneficiaris. Aquests 877,2 milions superen en quasi 300 milions els recollits en la resolució provisional i mobilitzarà inversions per valor de 2.250 milions d’euros en el sector.

D’aquests, finalment s’han adjudicat 397,3 milions al projecte Future: Fast Forward que encapçalen Seat SA i el Grup Volkswagen juntament amb 60 empreses més, una quantia sensiblement superior als 167 milions previstos inicialment, però que continuen quedant lluny dels 800 milions en ajudes públiques que la multinacional esperava rebre, motiu pel qual es va posar en qüestió la gigafactoria de Sagunt.

El projecte Future: Fast Forward suposa una inversió en el conjunt d’Espanya de 7.000 milions per part de Seat SA i el Grup Volkswagen, als quals se n’uneixen 3.000 més de les 60 empreses que els acompanyen per desenvolupar-la. Només la planta de bateries de Sagunt implica una inversió de 3.000 milions d’euros.

A partir d’ara, les empreses adjudicatàries hauran de presentar els avals exigits en un termini de 15 dies i la previsió és que comencen a rebre els diners abans de cap d’any. Amb caràcter general, s’avançaria el 90% de l’import total de l’ajuda concedida a cada beneficiari. Una vegada finalitzada la primera convocatòria d’aquesta línia de suport a la cadena de valor industrial, es donarà continuïtat a través d’una nova convocatòria per a oferir una continuïtat en el suport que necessita el sector per a abordar l’electrificació amb èxit.

Després de conéixer la quantia final del Perte, fonts de la companyia van comentar a elDiario.es que estan “compromesos amb l’electrificació de la indústria espanyola de l’automòbil” i per aquest motiu volen mobilitzar 10.000 milions d’euros, “la inversió industrial més gran en la història del país”.

“Ara analitzarem la resolució definitiva del Perte i estudiarem els seus efectes en tots els projectes amb el propòsit de trobar les solucions adequades per a poder executar el màxim volum possible dels projectes d’inversió previstos”, van explicar.

Amb tot, fonts pròximes al procés tant del Govern valencià com de la multinacional es van mostrar confiats que finalment es mantindrà el projecte de Sagunt. I això a pesar que els Perte, els fons dels quals venen d’Europa, no poden estendre’s més enllà del 2025. No obstant això, afirmen que s’ha treballat en la cerca d’alternatives, entre les quals els incentius regionals i així com la segona ronda de subvencions del Govern.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va afirmar sobre aquest tema dilluns que hi ha “una voluntat conjunta” de totes les administracions i l’empresa per “fer efectiva” la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt.

“Estic absolutament convençut que és un gran projecte per a Espanya, no sols per a la Comunitat Valenciana, i que anirà cap avant”, va expressar Puig, que va assenyalar que “entén totes les perspectives de totes les parts en la defensa dels seus interessos” i va considerar que aquesta negociació entra “en la lògica d’una final de procés”.