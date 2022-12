El Govern no autoritzarà l’ampliació del port de València si Ports de l’Estat no avala la DIA del 2007

Paralitzada. Aquesta la situació real en aquests moments de l’ampliació del port de València després de la recent resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid segons la qual la condició d’òrgan substantiu torna a passar de manera cautelar de l’Autoritat Portuària de València (APV) a Ports de l’Estat.

La qüestió no és menor, ja que l’òrgan substantiu és l’encarregat de sol·licitar els tràmits ambientals. En aquest cas, l’APV considera que la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 està en vigor i és vàlida per al nou projecte, malgrat que els canvis introduïts en aquest no s’ajusten als paràmetres establits per la mateixa DIA.

Després de la decisió judicial motivada per la denúncia de la Comissió Ciutat-Port, tot queda paralitzat fins que Ports de l’Estat determine mitjançant un informe motivat si la DIA del 2007 és vàlida o no, un document del qual dependrà que el consell de ministres aprove el polèmic projecte.

A pesar que el president de l’APV, el socialista Aurelio Martínez, va tractar de passar de puntetes sobre aquest tema després del consell d’administració celebrat divendres assegurant que “és igual qui siga l’òrgan substantiu, no canviarà res” i intentant fer veure que el procés administratiu segueix avant, fins i tot aventurant-se a afirmar que “el consell de ministres donarà el vistiplau al projecte el gener”, la realitat és ben diferent com ell mateix va haver de reconéixer més tard davant les preguntes insistents dels mitjans.

Martínez va explicar que “Ports de l’Estat haurà d’elaborar un informe perquè el consell de ministres tinga tota la informació i documentació perquè l’aproven” i va assegurar que “la decisió final serà la mateixa” perquè “Ports de l’Estat pensa més o menys exactament igual que nosaltres”.

Com va informar elDiario.es, la interlocutòria judicial suspén cautelarment la resolució adoptada el 30 de març de l’any passat pel Ministeri de Transició Ecològica en virtut de la qual es va passar la condició d’òrgan substantiu de Ports de l’Estat a l’APV, per la qual cosa ara l’organisme estatal recupera aquesta condició d’òrgan substantiu fins que hi haja una sentència definitiva sobre el fons de l’assumpte.

Tal com va informar elDiario.es, l’informe de l’Advocacia de l’Estat del qual es va donar compte en el consell de l’APV del 2 de desembre passat en què es va aprovar la polèmica ampliació nord amb els únics vots en contra de l’alcalde de València, Joan Ribó, i del secretari autonòmic de Compromís Iván Castañón, ja va advertir que l’informe tècnic sobre el projecte emés per Ports de l’Estat no avalava la validesa de la DIA.

Segons l’Advocacia, l’informe de Ports de l’Estat només avala la vigència, però no la validesa de la DIA: “Tampoc l’informe de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat del 9 d’abril de 2021 és concloent en aquest punt, perquè s’hi aborda la caducitat o la vigència de la declaració d’impacte ambiental emesa el 2007 respecte del projecte inicial, entenent que aquesta declaració d’impacte ambiental està vigent”.

No obstant això, afig que “el que ara es planteja és, distintament, si les modificacions introduïdes per l’avantprojecte del 2018 i les seues addendes en el projecte inicial, que va ser objecte de declaració d’impacte ambiental el 2007, són de tal entitat que determinen la necessitat de fer una altra avaluació d’impacte ambiental, qüestió que no s’aborda expressament en l’informe jurídic de referència”.

Els incompliments de la DIA

L’informe de l’Advocacia de l’Estat posa de manifest que cap institució consultada (Ports de l’Estat, Comissió Europea i Ministeri de Transició Ecològica) ha avalat la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat aprovat per l’APV.

La realitat és que el projecte no compleix els paràmetres establits en la DIA de 2007 esmentada, que diu textualment: “Es formula declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del projecte Ampliació del port de València i es conclou que sempre que s’autoritze en l’alternativa i en les condicions assenyalades anteriorment, que s’han deduït del procés d’avaluació, quedarà adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals”.

Així doncs, mentre la DIA estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de rebliment per als futurs molls amb un dragatge en la dàrsena a una profunditat màxima de 18 metres per a extraure’l, el projecte aprovat necessita 25,7 milions de metres cúbics amb dragues a 24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en l’avantport.

A més, com recull l’informe de Costes publicat íntegrament per aquest diari, tampoc s’ha complit el que fa referència a les mesures correctores que havia de proposar i projectar l’APV per frenar l’erosió de les platges del sud de la ciutat de València.