El Govern valencià donarà 30 dies als ajuntaments per a demanar ajudes pels danys dels incendis i prepararà un pla de reactivació

Establir un termini de 30 dies perquè les corporacions locals puguen presentar les estimacions de danys en infraestructures i béns públics i en béns mobles i immobles privats que no estigueren coberts per les assegurances, i elaborar “de manera imminent” un pla integral per a la reactivació de les comarques damnificades, que en molts casos es veuen també colpejades pels problemes de la despoblació, són les principals mesures que el Govern valencià adoptarà dimarts en el seu ple extraordinari per fer front a l’efecte dels incendis forestals esdevinguts aquest agost mateix a la Vall d’Ebo i Begís, que van cremar 12.000 i 19.000 hectàrees, respectivament, i de dos sinistres més amb menys nombre d’hectàrees afectades. Les sol·licituds d’ajudes seran canalitzades pels ajuntaments, a través de dues oficines de suport instal·lades en aquests dos municipis.

Els ajuntaments afectats per l’incendi de la Vall d’Ebo, a més d’aquest mateix municipi, són els de la Vall d’Alcalà, l’Atzúvia, Balones, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Planes, Tollos, Tormos, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar.

A més de Begís, en l’incendi forestal més gran d’aquest estiu, s’han vist afectats els termes d’Altura, Barraques, Xèrica, Sacanyet, Teresa, Toràs, el Toro i Viver, de la província de Castelló, i Alcubles i Andilla de la província de València.

D’altra banda, l’acord del Consell inclourà també els ajuntaments de les Useres, Costur, Figueroles i Llucena, així com els de Petrer, Olocau i Calles, que també van patir incendis forestals.

Les mesures seran coordinades des de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Generalitat Valenciana es comprometrà a elaborar de manera urgent un pla de recuperació socioeconòmica que inclourà ajudes directes i línies de crèdit, plans especials d’ocupació i accions de restauració forestal i mediambiental.