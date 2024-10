El Govern valencià ingressa 800.000 euros recuperats de la corrupció del cas Blasco

Part dels fons saquejats per l’exconseller de Cooperació Rafael Blasco tornen al seu antic departament més d’una dècada després. La Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, que dirigeix la vicepresidenta popular Susana Camarero, ha ingressat una partida de 861.964,60 euros procedents de l’última peça del cas Cooperació, en què l’exconseller del PP va ser condemnat per prevaricació i frau.

La Conselleria d’Hisenda va autoritzar al juny un increment en el pressupost d’ingressos d’aquest departament i una transferència des d’una partida extrapressupostària –anotacions comptables dels drets reconeguts, que serveixen, per exemple, per a les sentències judicials pendents d’executar– al pressupost per a cooperació. En concret, la resolució indica que “correspon a reintegraments procedents del procediment 55/20. Peça 5. Cas cooperació”, que va provar el tripijoc en contractes informàtics de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania entre el 2008 i el 2011, quan Rafael Blasco la dirigia.

Segons la llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2024, en matèria de cooperació, els ingressos obtinguts de la recuperació d’actius per sentències judicials fermes han d’incorporar-se al pressupost per a cooperació al desenvolupament. És a dir, que el que s’ha provat que el que es va desfalcar en ajuda humanitària ha de tornar al seu lloc.

La Generalitat ja comptava amb la previsió d’ingressar aquesta quantitat, que figurava en el compte de retenció d’embargaments de la Direcció General d’Inclusió, fora del pressupost. Ara, Hisenda incorpora aquests diners als comptes com un ingrés i autoritza que es genere una subvenció pel mateix import. El pressupost autonòmic té una línia d’ingressos denominada “Subvencions [d’] indemnització a la Generalitat per la restitució de fons públics disposats indegudament”, on van a parar els fons recuperats dels casos de corrupció de l’Administració pública.

L’ingrés quasi milionari va poder recuperar-se gràcies al fet que l’executiu anterior va impulsar una oficina de seguiment dels procediments judicials en què hi ha un perjudici econòmic per a les arques valencianes. L’oficina, adscrita a Presidència, va recuperar 8 milions en els seus anys d’activitat i va deixar pendent la incorporació de cinc milions més. En el seu primer any de govern, Carlos Mazón va suprimir l’oficina i va traslladar aquesta funció a l’Advocacia de la Generalitat.