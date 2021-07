El Govern valencià no admetrà el personal que Ribera Salud ha colat a última hora quan recupere la gestió de l’hospital de Torrevella

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tira avant amb el seu full de ruta per a recuperar la gestió pública del departament sanitari adscrit a l’hospital de Torrevella, la concessió de 15 del qual anys atorgada pel PP a Ribera Salud acaba el pròxim 15 d’octubre.

El departament que dirigeix la consellera Ana Barceló ja va transmetre per escrit a la companyia dins del termini i en la forma escaient que no faria efectiva una pròrroga eventual de 5 anys i que, a la finalització, assumiria el control de tots els serveis de salut en un procés idèntic al que es va dur a terme fa tres anys, quan es va recuperar la gestió pública de l’hospital d’Alzira.

Com ha vingut informant elDiario.es, una sentència recent del Suprem ha avalat el procés de reversió d’aquest centre sanitari que en el seu moment va recórrer Ribera Salud.

Malgrat tot, la companyia ja ha afirmat que no facilitarà a la Conselleria de Sanitat la informació requerida relativa a personal i pacients per a portar avant la recuperació pública de l’hospital de Torrevella amb garanties pel fet de considerar que la sentència declara nul el procediment per no haver inclòs l’Administració informes econòmics sobre l’impacte en les arques públiques: “Si l’Administració manté el seu full de ruta, haurà d’iniciar de nou el procés de reversió, aportant l’informe econòmic que exigeix la llei”, va dir José David Zafrilla, gerent en funcions del recinte sanitari.

La Conselleria de Sanitat, que ha guanyat fins ara tots els recursos que ha interposat la companyia relatius al procés de reversió de Torrevella, lluny de replantejar-se el pla, té previst presentar dijous als sindicats de la mesa sectorial de sanitat (CCOO, SATSE, UGT, CESMCV-SAE, CSIF i Intersindical Valenciana) l’esborrany del decret pel qual es regulen els efectes de l’extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del departament de salut de Torrevella en matèria de personal, a què ha tingut accés aquest diari.

El decret confirma que “en data 16 d’octubre de 2021, la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se subrogarà en la condició d’ocupador que ocupava l’empresa concessionària Torrevella Salut en els contractes de treball vigents en aquest moment, foren temporals o indefinits, subscrits a l’empara de l’Estatut dels treballadors, per executar els serveis objecte del contracte de gestió de serveis públics per concessió”.

El document reconeix que “s’entendrà també comprés en el personal objecte de subrogació el que, tot i no estar en l’exercici efectiu de les seues activitats i funcions, tinguera dret a la reserva del seu lloc de treball de conformitat amb el III Conveni Col·lectiu de treball de l’empresa Torrevieja Salud UTE.”.

A més, adverteix que “la contractació de personal nou o el canvi de naturalesa jurídica del contracte de treball subscrit inicialment per l’empresa Torrevieja Salud que s’haja produït entre l’1 de novembre de 2020 i el 15 d’octubre de 2021, que no dispose de l’informe favorable referit en l’apartat 2 d’aquest article, no vincula la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i no pot, per tant, ser objecte de la subrogació”.

Com va informar aquest diari, el mes de març passat l’empresa va llançar un anunci per xarxes socials per a incorporar personal de manera indefinida, cosa per a la qual ha de demanar permís a la conselleria, tal com estableixen les normes de reversió remeses a la companyia el mes d’octubre passat.

El decret estableix que “el personal objecte de subrogació mantindrà la seua relació laboral en la condició de personal laboral a extingir, i passarà a prestar els seus serveis sota la dependència orgànica i funcional de la conselleria competent en matèria de sanitat, fins a l’extinció del contracte de treball per qualsevol de les causes legalment previstes”.

Els empleats objecte de subrogació “únicament podran adquirir la condició de personal empleat públic mitjançant la superació dels processos establits normativament a aquest efecte, respectant els principis constitucionals i legals aplicables”.

El personal laboral subrogat exercirà “les seues tasques en les mateixes condicions de treball que li foren aplicables de conformitat amb el seu contracte, el conveni col·lectiu que resulte d’aplicació i, supletòriament, pel que es disposa en el text refós de l’Estatut dels Treballadors”. No obstant això, “com a personal laboral a extingir, i des del moment que passen a prestar serveis per a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les seues condicions de treball estaran sempre supeditades al respecte dels principis generals que informen l’activitat de les administracions públiques”.

Les retribucions del personal subjecte al decret seran “les corresponents al conveni col·lectiu en el moment d’operar la subrogació, així com les que es deriven del seu contracte de treball, sense perjudici de la modificació posterior en els supòsits establits legalment, i sempre que siguen compatibles amb el principi d’estabilitat pressupostària”.