El Govern valencià ofereix incentius a particulars amb habitatges buits perquè els lloguen a preus assequibles

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, va presentar dimarts la Xarxa Lloga’m, un servei integral d’informació, intermediació, assessorament i tramitació en matèria de lloguer d’habitatge a la Comunitat Valenciana. Una eina que naix com “un pont que comunica demanda i oferta d’habitatge per atendre les necessitats de la ciutadania” alhora que “estimula la captació d’habitatges que es puguen llogar a preus assequibles i regulats, que no depenguen de l’amplària de la butxaca de cadascú, sinó adequats al nivell d’ingressos de les persones”.

A fi de facilitar l’accés de la ciutadania a l’habitatge en règim de lloguer i de mobilitzar els habitatges no habitats de la Comunitat, la Vicepresidència Segona ha creat un sistema voluntari d’obtenció d’habitatges privats per a la seua oferta a preus assequibles a través de la Xarxa Lloga’m. Aquesta xarxa és un dels mecanismes que estableix el Decret 130/2021, d’1 d’octubre, del Consell d’aprovació del reglament per a la mobilització d’habitatges buits i deshabitats.

Un decret que, en paraules d’Héctor Illueca, tracta de “reforçar la idea que una casa buida era una oportunitat perduda per a garantir el dret a l’habitatge”. I per això la posada en marxa de quatre grans línies d’actuació: el registre d’habitatges buits, la Borsa Habita, la Xarxa Lloga’m i el programa de lloguer solidari d’habitatges.

Unes línies amb molta importància en els àmbits d’actuació respectius. No obstant això, el vicepresident considera que la Xarxa Lloga’m és “la que més aprofundeix en conceptes de proximitat, transparència i caràcter humà”, ja que anima els propietaris a través de diferents programes de foment del lloguer i ajuda a difondre i informar la ciutadania valenciana sobre la cartera d’habitatges que hi ha a cada moment.

Per accedir a la Xarxa Lloga’m s’ha creat el web www.xarxallogam.es, on hauran d’inscriure’s els habitatges, amb indicació d’ubicació, característiques, fotografies, rendes màximes, despeses i contacte de l’agent immobiliari col·laborador. Les persones interessades a arrendar hauran d’inscriure’s en aquest web com a sol·licitants d’habitatge. Aquesta inscripció es farà telemàticament o a través de l’agent immobiliari que gestione l’habitatge del seu interés.

Els habitatges seran adjudicats per l’agent col·laborador per ordre estricte de les sol·licituds i amb comprovació prèvia que les persones proposades reuneixen els requisits i que el lloguer no supera el 30% dels seus ingressos bruts anuals.

De la mateixa manera, per incentivar els particulars a oferir els seus immobles, la Generalitat ofereix una sèrie de beneficis, com la contractació de les pòlisses d’assegurança que garantisquen a les persones arrendadores el cobrament de les rendes, la defensa jurídica pel que fa l’habitatge arrendat i la reparació de desperfectes derivats dels danys que no siguen conseqüència de la deterioració per l’ús o el pas del temps. El preu del lloguer quedarà en mans de la Generalitat i es referenciarà als preus màxims d’habitatge de protecció pública.

Facilitar tràmits

En la presentació també van intervindre el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, i la directora general d’Emergència Residencial, Pura Peris. Ells van explicar el funcionament de la Xarxa Lloga’m i com, a través d’aquesta, es pretén racionalitzar els processos de connexió entre demanda i oferta, estimular la captació per a llogar a preus assequibles, mobilitzar el parc d’habitatges no habitats incentivant els propietaris amb programes de foment del lloguer, difondre i informar la ciutadania sobre aquesta cartera d’habitatges i establir un sistema de garanties i prestacions que garantisca els drets de les persones arrendadores i arrendatàries.

Un altre dels objectius de la xarxa és dinamitzar la intermediació professional i fomentar la transparència en el mercat del lloguer, col·laborant amb professionals del sector. Per fer-ho s’ha creat una xarxa d’agents immobiliaris col·laboradors, amb formació acreditada, experiència i un establiment obert al públic que resulte accessible i adequat per a atendre la ciutadania.

Aquests agents informaran dels avantatges i objectius de la xarxa, tramitaran les ajudes públiques que puguen correspondre, captaran habitatges per a la seua oferta a preus assequibles, actuaran com a intermediaris en la formalització dels contractes d’arrendament, faran un seguiment del bon ús dels immobles i també una vegada acabat el contracte. Per tot això rebran una contraprestació.

Les persones interessades a arrendar un habitatge hauran de disposar d’uns ingressos no inferiors a 2 vegades l’Iprem ni superiors al 4,5 i no hauran de tindre deutes pendents per impagament de rendes en habitatges que pertanguen a patrimonis públics.

A aquesta xarxa també s’incorporaran habitatges dels grans tenidors (aquells amb més de deu immobles), que semestralment hauran de comunicar a la Conselleria la relació d’habitatges deshabitats de què disposen. Els grans tenidors que de manera voluntària oferisquen habitatges buits a la Generalitat o qualsevol altra Administració pública podran beneficiar-se d’exempcions o bonificacions establides.

Tots els habitatges inclosos en la Xarxa Lloga’m hauran de reunir condicions dignes d’habitabilitat, estar donats d’alta en tots els subministraments bàsics i estar disponibles per a l’ocupació immediata per a la persona arrendatària que resulte adjudicatària.

La presentació ha comptat amb l’assistència de la secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebrián; la presidenta de l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, Nora García; el president del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de València, Alfredo Cano; el secretari general de la Unió de Consumidors, Vicente Inglada; la secretària de Joventut i Noves Realitats de Treball de CCOO, Rocío Pascual; i els presidents de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Castelló i Alacant, Francisco Nomdedéu i Marifé Esteso.