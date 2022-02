El Govern valencià prepara un protocol per a les Falles i la Magdalena i avança que la màscara serà obligatòria en mascletades

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar dijous que dilluns que ve es presentarà una actualització del protocol de festes per a adaptar-lo a la situació epidemiològica actual i a la normativa vigent.

Així ho va indicar el president després de mantindre una reunió de treball en el Palau de la Generalitat amb la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, la directora general de Salut Pública, Ofelia Gimeno, i la sotsdirectora general d’Epidemiologia, Herme Vanaclocha.

El president va subratllar que la trobada, en què s’ha analitzat la situació actual de la crisi sanitària, ha permés constatar que “la pandèmia accelera el seu descens”, amb una reducció d’hospitalitzacions i d’ocupació en UCI, “però encara és letal”.

Partint d’això, Ximo Puig va destacar que, a través de les recomanacions generals en què treballa la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es busca oferir un “marc comú” per a tots els ajuntaments que tinguen festes.

“La voluntat és que no hi haja cap restricció que no siga específicament necessària, ara bé, n’hi ha algunes que ja sabem, perquè la normativa diu que en grans aglomeracions s’ha d’usar la màscara, encara que siga a l’aire lliure, per tant les mascletades i altres àmbits d’aquestes característiques és que es facen mantenint la màscara”, va dir el cap del Consell.

Aplicant aquesta mateixa lògica es pot deduir que a més el públic que assistisca a veure l’Ofrena, que en les Falles passades de setembre va ser a porta tancada, hauran de portar també la màscara de manera obligatòria.

A més, agafant com a referència les festes passades, la previsió és que en els casals o seus festeres s’aplique la mateixa normativa que estiga vigent en l’hostaleria.

“La Comunitat Valenciana ha seguit sempre una línia de corresponsabilitat, nosaltres confiem en la ciutadania, perquè així ho ha fet en tota la pandèmia, per tant jo crec que la immensa majoria de ciutadans continuaran sent lleials al que és la convicció de superació de la pandèmia col·lectiva i en aquest sentit hi haurà unes recomanacions que tindran a veure amb l’ús de la màscara en interiors, en la ventilació, amb aquestes coses que ja sabem que funcionen”, va afirmar Puig.

De la seua banda, la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, va comentar que a més està previst que es tornen a fer els cursos de formació per als responsables de cada falla en el compliment dels protocols.