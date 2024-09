El Govern valencià reclama taxes portuàries de quatre anys a altres nou vaixells de rescat humanitari

Van començar amb l’Aita Mari, però el Govern valencià ha iniciat una cataracta de reclamacions de taxes portuàries a nou vaixells de rescat humanitari més que atracaven en els ports públics autonòmics de Vinaròs, Borriana o Benicarló. L’Agència Tributària Valenciana reclama ara desenes de milers d’euros als vaixells i les seues entitats Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity i Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatat milers de persones de morir ofegades a la Mediterrània.

Dilluns que ve, 9 de setembre, el director general de Ports de la Generalitat valenciana, Marc Garcia, es reunirà amb l’Aita Mari per a abordar la situació, encara que el procés tributari continua el seu curs i les entitats han d’abonar el que reclama l’Administració i després recórrer-hi. “Ací s’aplica la normativa en vigor. Hi ha una exempció quan els vaixells que atraquen en els nostres ports fan rescat humanitari. Si aquests vaixells justifiquen que estaven fent tasques de salvament i tot el necessari per a fer-ho, no se’ls cobra. Però si els vaixells han estat aturats tres mesos no estarien en el supòsit legal”, expliquen a elDiario.es fonts de la Conselleria de Medi Ambient.

Fonts de l’Aita Mari expliquen a elDiario.es que la situació és molt complicada, perquè com que s’ha iniciat el requeriment fiscal l’entitat ha d’abonar tant sí com no els més de 60.000 euros i després esperar a la resolució del recurs. “La Generalitat pot argumentar que no va haver-hi un desplegament del reglament de l’anterior Consell, però no pot implicar que calga pagar de manera retroactiva quatre anys”.

El Consell del Botànic, format pel PSPV i Compromís, va alliberar els vaixells d’ajuda humanitària de pagar les taxes portuàries quan atracaven en ports públics de la Generalitat Valenciana per a faenes d’avituallament, reparacions o descans de personal. Però l’exempció d’aquestes obligacions no va quedar prou amarrada administrativament i el nou Consell de PP i Vox, ara sense l’extrema dreta, va iniciar els tràmits per a reclamar aquestes taxes a partir del 2021 “aplicant la normativa”. En el cas de l’Aita Mari, un import de més de 60.000 euros.

L’Aurora, un col·lectiu de 16 entitats socials que hui s’ha concentrat davant la Generalitat per a protestar pels fets, ha denunciat la “inseguretat jurídica” que aquesta actuació ha generat i alerta que els vaixells humanitaris deixaran d’arribar a la Comunitat Valenciana perquè “ja no és terra d’acolliment”.

Des de la Conselleria de Medi Ambient defensen la seua gestió. “El Govern del Botànic va decidir deixar de cobrar aquestes taxes a unes entitats determinades. Ho va fer amb una decisió sense empara legal en què es limitava a deixar caducar els diferents expedients, cosa que generava un problema de seguretat jurídica al cos funcionarial”, han argumentat. Segons les mateixes fonts, “el que s’ha fet ara és regularitzar la situació que mancava de suport administratiu i aplicar la mateixa llei. En cap cas s’ha modificat la normativa amb el decret de simplificació administrativa en aquest sentit, que simplement es va limitar a actualitzar les taxes de llum i aigua a abonar”.

D’altra banda, des de la Conselleria de Medi Ambient repliquen que en altres ports de la Comunitat Valenciana que depenen del Govern no s’aplica cap mena d’exempció ni quan es fan les tasques de salvament.