El Govern valencià recorre contra l’aprovació estatal de la megaplanta solar de la Magda a Castelló

La Conselleria d’Agricultura i Emergència Climàtica ha presentat un requeriment contra l’aprovació per part del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) de l’autorització administrativa prèvia per a la planta fotovoltaica Magda, a l’interior de Castelló, sense que s’haja tingut en compte l’informe desfavorable de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

Fonts del departament que dirigeix la consellera Isaura Navarro han informat elDiario.es que va ser el 14 de juny passat que es va donar trasllat del document jurídic, pas previ a la via judicial per mitjà d’un recurs contenciós administratiu.

En el seu requeriment, la conselleria demana la paralització del procediment d’autorització del projecte esmentat i que es retrotraga el procediment al moment en què el vici procedimental va ser comés, és a dir, el de la declaració d’impacte ambiental per part del Ministeri, que ha de ser “anul·lada i substituïda” per una altra que tinga en compte l’informe ambiental de 19 de gener de 2023 de la Conselleria en què es posa de manifest l’afecció de la planta a la Xarxa Natura 2000.

“Queda evidenciat així el vici formal que la resolució de l’aprovació que la DIA conté, pel fet d’ignorar l’informe i la resolució de repercussions d’aquesta Direcció General, i que compromet la seua validesa. A més en el text d’aquesta DIA reconeix aquestes possibles repercussions sobre Xarxa Natura, especificant que la Direcció General de Medi Natural ha identificat que el projecte pot generar impactes”, diu el requeriment.

Sobre l’argument del Ministeri que els informes autonòmics es van presentar fora de termini, afirma la Conselleria que és “incorrecte”, perquè, “com ha quedat exposat, el 19 de gener es va remetre a la Sotsdelegació de Govern de Castelló i se’n va confirmar la recepció el 20 de gener de 2023, per tant, no hi ha extemporaneïtat”.

El projecte Magda implica una instal·lació de 260.000 panells i una ocupació de 500 hectàrees de terreny, amb prop de 70 quilòmetres ocupats en la línia d’evacuació, per a una potència de 150 megavats d’energia solar fotovoltaica. La seua ubicació està prevista sobre un mosaic de cereals, oliveres, vinyes i pinedes en diversos municipis de la província de Castelló, principalment les Coves de Vinromà, però també Benlloc i Cabanes, amb una línia elèctrica que travessa una desena de municipis.

En les plantes solars de més de 50 megavats la competència en l’autorització és estatal i els informes autonòmics no són vinculants, una qüestió que provoca un conflicte polític i territorial.

El mes de desembre passat, les Corts Valencianes van aprovar reclamar al Govern d’Espanya la “paralització immediata” del projecte Magda, gràcies a la proposició no de llei presentada per Compromís que reclamava que no es continuara amb aquest projecte per la seua “gran afecció paisatgística”.

No és l’únic projecte fotovoltaic en què hi ha discrepàncies amb el Govern. Com va informar elDario.es, en aquest cas la Direcció General de Política Territorial i Paisatge dependent de la Conselleria de Política Territorial ha emés dos requeriments pels quals sol·licita al Miteco la nul·litat dels permisos concedits a dues instal·lacions situades a Requena i Villena per contravindre uns punts determinats de la normativa autonòmica de territori.

El mateix departament ha detectat 11 instal·lacions més de més de 50 megavats de potència autoritzades pel Miteco de llarg a llarg de tota la Comunitat Valenciana que també poden ser susceptibles de recursos de nul·litat.

Envaeix el Parc Cultural de la Valltorta-Gassulla

Ecologistes en Acció va denunciar dilluns que l’autorització del projecte fotovoltaic Magda, al nord de Castelló, no ha tingut en compte el Parc Cultural, que conté un dels nuclis de pintures rupestres a l’aire lliure més importants del món, per la qual cosa forma part del conjunt de l’art rupestre de l’Arc Mediterrani de la península Ibèrica, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat

El clos de la planta fotovoltaica fita amb el Parc Cultural al llarg de més de 2,6 km, l’envaeix en uns 1.000 m² i no respecta la distància obligatòria mínima de 500 metres a un bé d’interés cultural.