El Govern valencià recuperarà el 23 de febrer la gestió pública de les ITV que Zaplana va privatitzar fa 25 anys

El servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) tornarà a ser públic en tota la Comunitat Valenciana a partir del pròxim 23 de febrer, 25 anys després de la privatització impulsada per l’expresident de la Generalitat i exministre de Treball, Eduardo Zaplana, maniobra per la qual està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats per blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball finalment ha ampliat en 53 dies el termini de vigència de l’actual contracte concessional de prestació del servei d’ITV a la Comunitat Valenciana. Les empreses havien sol·licitat una pròrroga de sis mesos o una compensació de 7,6 milions d’euros.

El conseller d’Economia, Rafael Climent, va explicar dilluns que aquests 53 dies “corresponen al temps transcorregut entre el 17 de març de 2020 i el 8 de maig de 2020, període en què es va acordar el tancament de les estacions d’ITV de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i en què no va ser possible prestar el servei”.

D’aquesta manera, les set empreses concessionàries que presten el servei públic d’ITV per repartiment físic de l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana podran continuar desenvolupant-lo fins al pròxim 22 de febrer de 2023 (inclusivament), que serà la nova data de finalització del contracte.

Així doncs, va comentar que aquesta decisió està basada en un informe del secretari general administratiu de la Sotssecretària de la Conselleria d’Economia Sostenible després que les empreses concessionàries sol·licitaren una ampliació del termini d’execució del contracte pels perjudicis derivats del tancament de les estacions d’ITV a conseqüència de la pandèmia Covid-19.

Climent va destacar que, segons l’informe, “aquesta proposta de modificació té com a únic objectiu introduir les variacions estrictament indispensables per a compensar els concessionaris pel període en què no va ser possible la prestació del servei a conseqüència de l’estat d’alarma, que va ser de 53 dies”.

A partir d’aquest moment –va afegir el conseller– la Generalitat Valenciana, a través de l’empresa pública Societat Valenciana d’ITV, gestionarà directament el servei d’ITV per millorar-ne l’eficiència, la competitivitat, la qualitat, modernitzar i ampliar la xarxa d’estacions d’ITV i economitzar els preus en benefici de la ciutadania amb una reducció de les tarifes“.

Climent va mantindre una reunió amb les set empreses concessionàries en què els va informar de la decisió d’ampliar la duració del contracte actual des de l’1 de gener de 2023 fins al 22 de febrer de 2023.

Al final de la trobada, Climent va llançar un missatge de tranquil·litat i va assegurar que des de la Conselleria d’Economia Sostenible i la Societat Valenciana d’ITV es treballarà durant aquests 53 dies en col·laboració amb les empreses concessionàries “per fer una transició ordenada i normalitzada de manera que no afecte les usuàries i usuaris d’aquest servei públic d’ITV i garantir-ne la prestació, així com tindre unes estacions d’ITV en condicions òptimes, tal com es preveu en l’actual plec de clàusules administratives del contracte de concessió”, va ressaltar.

Rebaixa de tarifes

Posteriorment a aquesta reunió, s’ha celebrat un consell d’administració amb caràcter extraordinari de l’empresa pública Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles SA que gestionarà de manera directa la prestació del servei d’ITV a la Comunitat Valenciana a partir del pròxim 23 de febrer de 2023. Durant la trobada es va abordar la decisió d’ampliar en 53 dies el contracte actual de concessió.

Entre els objectius de la societat està la reducció d’un 20% en les tarifes i la modernització de les estacions d’ITV mitjançant la instal·lació, entre altres accions, de plaques fotovoltaiques per a fer front al canvi climàtic. També es construiran noves estacions d’ITV per oferir a la ciutadania un servei pròxim i de qualitat amb l’objectiu que no hagen de fer desplaçaments de més de 30 km des del seu lloc de residència per passar el servei tècnic dels vehicles.

El consell d’administració de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles SA va comptar amb l’assistència del gerent, Josep Albert Quilis, per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball del conseller Rafa Climent; la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí; la directora general d’Indústria, Energia i Mines, Silvia Cerdà, i el director general d’Economia Sostenible, José Vicente Soler.

De la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic hi va participar la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, M. José Mira, i el sotssecretari de la Conselleria, Daniel González.

Així mateix, hi van assistir com a representants de les organitzacions sindicals Daniel Argente d’UGT-PV, M. Pilar de Vera de CCOO-PV, Manuel García d’Intersindical Valenciana i Ruth López de CSIF.