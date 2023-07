La Gran Fira de València ocupa el Parc Central amb activitats infantils i un festival de música per a adults

Els més menuts podran gaudir d’animacions i jocs dissabte al Parc Central amb motiu de la Gran Fira de València. En concret, tindrà lloc la Festa al Parc, una proposta nova que també es dirigeix al públic adult amb un gran festival de música amb les actuacions de Maren, Joan Miquel Oliver i el discjòquei Nonai Sound.

La Gran Fira arriba a l’equador amb noves propostes que s’oferiran a la ciutadania durant el cap de setmana. Dins del marc de La Menuda Fira, destaca la màgia de Nacho Diago i la Banda de les Feretes des de les 19.15 fins a les 20.00 de dissabte. El Correfira portarà a la plaça de Benimaclet el Sarau als Barris, amb la rondalla del CIM de Benimaclet i el grup de danses L’Esvaraeta.

Per a diumenge, 16 de juliol, també s’han programat contacontes en la Beneficència, tallers, preseleccions falleres i visites a les exposicions del Museu Valencià d’Etnologia, de Prehistòria i en l’IVAM. A més, la plaça del Carme acull el Cant de la Carxofa de la mà de l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats i Cor i Músics de la Capella del Mestre Sansaloni i l’antic Mercat d’Abastos una actuació de pallassos amb Las Pelusonas de Cabaret clown.

Concerts de Vivers

Els Concerts de Vivers 2023 van arrancar l’1 de juliol passat i compten amb 17 vetlades musicals amb la presència de 26 artistes. Les entrades estan a la venda a través del web de Concerts de Vivers.

Per a dissabte, 15 de juliol està prevista l’actuació del multiinstrumentista i vocalista londinenc Jacob Collier. El folklore asturià de Rodrigo Cuevas sonarà diumenge 16 per culminar la segona setmana d’actuacions. Aquesta nit mateixa també s’escoltarà la proposta de Gabriel Ríos, amb els ritmes del Carib, el pop i el jazz.

Laura Pergolizzi, més coneguda com a LP, debutarà a València dimarts 18 de juliol. Posarà en escena el disc Churches. El dia 19, el públic de Vivers es podrà retrobar amb Rozalén. L’artista manxega oferirà en la capital del Túria un dels pocs concerts que farà durant el 2023. Ella celebra una dècada damunt dels escenaris amb Matriz, on ret homenatge al folklore. En aquesta línia també treballa des de fa anys Pep Gimeno Botifarra, que acaba d’editar l’àlbum Ja ve l’aire.

L’escenari dels Jardins del Real de València tornarà a l’activitat dijous 20 per acollir una de les festes de presentació del Rototom Sunsplash, el festival de reggae europeu que té lloc anualment a Benicàssim. Enguany, la música jamaicana estarà representada per l’italià Alborosie & The Shengen Clan i els ontinyentins Auxili. L’Escuela de Borumbaia Percusión s’encarregarà d’animar amb els seus tambors.

La vocalista Mónica Naranjo, també formarà part de la Gran Fira de València. Ho farà dissabte 22. La intèrpret catalana segueix amb la gira Mimétika. Finalment, els escocesos The Waterboys, s’encarregaran de posar el punt final als Concerts de Vivers amb els seus clàssics i els temes del seu últim treball, All Souls Hills.