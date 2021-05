La Guàrdia Civil deté al subdelegat del Govern a València i a l'ex número dos de Rita Barberá en una trama de cobrament de mossegades

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han detingut aquest dijous al subdelegat del Govern a València, Rafa Rubio, i al qui va ser mà dreta de l'exalcaldessa Rita Barberá (morta al novembre de 2016), Alfonso Grau. Les detencions s'emmarquen en la segona fase del 'cas Azud', que investiga una suposada trama de corrupció massiva i de cobrament de mossegades durant els mandats de Barberá enfront de l'Ajuntament de València i pel qual ja va ser detingut el seu cunyat José María Corbín.

Aquesta segona fase investigaria les suposades mossegades a canvi d'adjudicacions d'infraestructures de sòl públic en el període comprés entre 2005 i 2010. Alfonso Grau va ser vicealcalde de l'Ajuntament de València mentre que el socialista Rafa Rubio era regidor de l'oposició. Tots dos estan processats en el 'cas Taula'.

Malgrat el seu processament en el 'cas Taula', per suposadament haver col·locat assessors en la Diputació de València, Rubio ha seguit al capdavant del seu lloc en la subdelegació del Govern. En l'operació d'aquest dijous també ha sigut detingut l'empresari Jaime María Febrer i una desena de persones més.

Rafa Rubio, destituït

Davant l'operació policial la Delegació del Govern ha anul·lat una trobada prevista de la delegada Gloria Calero amb la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, prevista per a aquest matí i també s'ha fet públic un comunicat en el qual s'ha informat del "cessament immediat" de Rafael Rubio.

En el mateix comunicat s'assenyala que "la Delegació del Govern respecta, com no podia ser d'una altra manera, l'actuació duta a terme per la Justícia".

D'altra banda des del PSPV també s'ha anunciat la suspensió de militància de Rubio i li ha obert expedient.

Operació del 'cas Azud'

En l'operació vinculada amb el cas Azud desenvolupada a l'abril de 2019 va entrar a la presó José María Corbín, l'esmentat cunyat de Barberá, però també són investigades la dona de Corbín i germana de l'exalcaldessa, Asunción Barberá, i les seues tres filles, el mateix que l'advocat i col·laborador de Corbín, Diego Elum.

Precisament Asunción Barberá ha sigut fitxada recentment per la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, qui al seu torn apunta a número 2 de la candidatura de Carlos Mazón per a liderar el PP de la Comunitat Valenciana, el candidat favorit de Gènova.