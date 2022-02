Guerra interna de Vox a Castelló: dimiteix un membre del Patronat de Festes per les “pressions i maniobres”

Juan Vicente Bellido Zafón ha presentat “per imperatiu moral” la dimissió com a membre del consell rector del Patronat Municipal de Festes de Castelló. Bellido, en un escrit a què ha tingut accés aquest diari, afirma: “Em sent apartat de tots i cadascun dels grups de treball que supose que hi ha en el partit en l’àmbit local”. L’home denuncia que no se’l convocava a “cap mena d’acte” de Vox i afirma que els dirigents del partit ultra a Castelló “eren sabedors de tot el que passava”.

El consell rector és el màxim òrgan col·legiat del Patronat Municipal de Festes que compta amb representants designats pels grups municipals. El càrrec es va assignar a Juan Vicente Bellido Zafón pel regidor de Vox, Luciano Ferrer.

El dimissionari ha ressaltat en el seu escrit les “contínues pressions” i “maniobres i comentaris orquestrats” per militants de Vox amb l’objectiu, segons afirma, de donar-lo de baixa del partit. “Me’n vaig amb la consciència neta i tranquil·la”, afig.

La decisió se suma a les dimissions de cinc càrrecs de Vox a Castelló, incloent-hi l’edil de l’Ajuntament de Benicàssim. La diputada autonòmica per Castelló Rebeca Serna també va passar al grup de no adscrits de les Corts Valencianes a conseqüència d’enfrontaments interns.

Les dissensions internes es van ventilar en una reunió tibant amb militants en què la líder provincial, la diputada autonòmica Llanos Massó, va esclatar contra els seus crítics amb acusacions encreuades i crits. Des de llavors, s’ha produït una cascada de dimissions de càrrecs crítics amb la gestió de Massó.