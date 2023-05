Un habitatge de disseny públic per a donar recer a persones en cas de catàstrofes

Una construcció feta de fusta que puga bastir-se de manera ràpida, segura i fàcil, destinada a l’emergència residencial en cas de catàstrofes. Aquest és l’objectiu desenvolupat per la vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la UPV (Universitat Politècnica de València). Es tracta d’un prototip de model d’habitatge circular de 30 metres quadrats que s’ha muntat a escala real amb entramat de fusta per alumnes de l’Escola Superior d’Arquitectura i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de l’Edificació, de la Càtedra Maderamen de la UPV.

En concret, aquest model d’habitatge es planteja com una construcció d’estructura d’entramat de fusta amb espais oberts i tancats, dirigit a persones afectades per catàstrofes de diversa índole i que puga ser autoconstruïda i reproduïble, de manera ràpida, segura i fàcilment muntable i desmuntable.

És per això que el muntatge del prototip s’ha pilotat en un espai obert al campus universitari de la UPV després es desmuntarà i posteriorment se situarà a la ciutat d’Alacant, on es quedarà finalment instal·lat.

Un dels objectius del projecte és situar la fusta com un dels materials que lideren la transició ecològica i sostenible per les seues qualitats naturals, el seu procés de producció i la seua contribució a la reducció de carboni en el planeta i la lluita contra la crisi climàtica.

A més de desenvolupar el projecte, un altre dels propòsits del taller impartit en la Càtedra Maderamen ha sigut informar i fer reflexionar la comunitat universitària sobre els impactes mediambientals del sector de la construcció i el paper transcendental dels processos circulars i dels materials naturals (amb empremta reduïda de carboni i renovables) en el camí cap a la descarbonització en el sector de la construcció.

La directora de la Càtedra Maderamen, Begoña Serrano, ha manifestat que aquestes metodologies d’ensenyament Design and Build en l’arquitectura “són interessants perquè l’alumnat adquireix un paper actiu fora de l’aula i pot materialitzar el disseny arquitectònic construint-lo a escala real”. També ha destacat: “Pretenem fomentar el pensament crític, la creativitat, la resolució de problemes i el desenvolupament de projectes col·laboratius, així com habilitats essencials per a la pràctica professional en el camp de l’arquitectura”.

Per part seua, el director de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, ha assenyalat que des de les administracions “hem de liderar i pilotar els processos de transformació en el sector de la construcció cap a una arquitectura més respectuosa amb el medi ambient”. I ha assegurat que “la formació en la utilització de la fusta en construccions circulars es postula com la base per a orientar l’arquitectura cap a un nou model en el sector de la construcció”.

El model d’habitatge circular fet en el taller ‘Design & Build’ podrà visitar-se fins a la primera setmana de maig a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació de la UPV.

Posteriorment, a partir del 8 de maig, i gràcies a l’entitat Assercions i a la Universitat d’Alacant, el prototip es traslladarà de manera definitiva i quedarà situat en el barri Cementeri d’Alacant.