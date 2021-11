Hisenda destina 258 a l'Intitut Valencià de Finances per a donar suport a sectors innovadors i a les empreses més afectades per la COVID

El pressupost de la Conselleria d'Hisenda reforça l'Institut Valencià de Finances amb 258 milions per a donar suport a les empreses més afectades per la pandèmia i a sectors innovadors i augmentarà un 88,3% la dotació de la direcció general de les TIC, fins als 363,7 milions per a fomentar la digitalització.

Soler ha destacat en la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupostos que el departament que dirigeix explicarà en 2022 amb un pressupost de 567,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment respecte a l'any anterior del 50,4% i en el qual el suport financer i inversor al teixit productiu valencià i la digitalització de l'administració seran les prioritats.

Tal com ha apuntat el conseller, l'increment dels recursos de la conselleria d'Hisenda es deu en part als fons europeus per a la reactivació de l'economia i que en el cas d'aquest departament s'eleven als 132 milions d'euros.

"Aquest és el pressupost de la recuperació i, per açò, tant l'esforç inversor, que supera els 3.120 milions d'euros com el pressupost de les conselleries de sectors productius, que superen els 3.500 milions han aconseguit xifres record", ha assegurat el conseller després d'incidir que l'objectiu d'aquests comptes és que "la Comunitat Valenciana aprofite la recuperació post-pandèmia com una oportunitat històrica per a escometre els reptes de futur als quals s'enfronta el model productiu valencià en matèria de sostenibilitat, resiliència i digitalització".

Així, Soler ha desglossat com a principals objectius del seu conselleria "la reivindicació d'un finançament just, amb la mateixa fermesa del primer dia que ens permeta afrontar la recuperació amb les mateixes oportunitats i recursos que altres CCAA; la transformació del model productiu valencià; el reforç del suport financer a les empreses de la Comunitat per a garantir la seua solvència i liquiditat; l'eficiència i digitalització de l'administració, així com la lluita contra el frau fiscal".

Suport financer

El titular d'Hisenda ha assenyalat que, amb l'objectiu d'impulsar la reactivació econòmica, l'Institut Valencià de Finances (IVF) explicarà en 2022 amb el pressupost històric de 257,9 milions (un 44,2% més que l'exercici anterior), "per a estendre el suport financer a les empreses més afectades per la pandèmia i garantir la seua solvència i liquiditat; donar suport al creixement sostenible dels sectors més innovadors i emprenedors, així com reactivar la inversió industrial en els sectors la producció dels quals no s'ha vist perjudicada per la Covid".

Precisament, -ha continuat Soler-, en la línia del compromís del Consell amb el turisme, s'han inclòs 9 milions per a la línia de finançament específic per a les grans cadenes hoteleres que per la seua grandària no han pogut accedir fins al moment a les línies de préstecs bonificats.

Administració digital

Vicent Soler ha incidit que la conselleria d'Hisenda és també "palanca de canvi per a la transformació digital i modernització de l'Administració pública a través de la DGTIC" i, per açò, el pressupost d'aquesta direcció general s'ha incrementat fins als 363,7 milions (un 88,3% més), dels quals 132,07 milions corresponen a fons europeus.

En concret, dins de GEN Digital 25, el programa Sistemes d'Informació comptarà amb una dotació de 189,5 milions d'euros per a l'engegada en 2022 del nou sistema d'informació economicofinancer (Nefis), les comunicacions corporatives de la Generalitat (Amura), el desenvolupament del sistema de gestió integral de residències (Cassandra) i, especialment, la digitalització integral de l'administració de Justícia.

També es licitarà en 2022 els primers serveis del nou centre de procesament de dades de la Generalitat dins del marc del projecte Cloud First de Gen Digital 2025, que és una aposta per prioritzar l'ús de recursos en el núvol.

Per la seua banda, la Direcció general de Model Econòmic manté les subvencions per a iniciatives empresarials que contribuïsquen a transformar el model econòmic valencià, amb una dotació de 7,6 milions. També ha remarcat la partida de 15 milions per a Parc Sagunt que permetrà la seua ampliació "a fi de consolidar un dels majors parcs empresarials d'Europa".

Patrimoni i fons europeus

Soler també ha explicat que la Direcció general de Patrimoni estarà dotada amb 68,5 milions d'euros, dels quals 19 milions es destinaran a la rehabilitació, ampliació i descarbonitzación del parc immobiliari públic. Així mateix, s'ha mostrat "molt orgullós" de la dotació d'un milió d'euros per a iniciar previsiblement el projecte de l'estadi Rico Pérez-Arena Alacant.

Respecte a la Direcció general de Fons Europeus Soler ha destacat l'augment del pressupost que presenta respecte de l'any anterior (un 17,5%), amb especial menció al Capítol I o de personal que experimenta un augment del 43,64%, fins als 10,8 milions.

Igualment, destaca l'increment en prop d'un milió d'euros que contempla el pressupost de l'Agència Tributària Valenciana, que permetrà que la seua dotació s'eleve fins als 21,3 milions d'euros amb l'objectiu d'augmentar la plantilla d'agents tributaris i, especialment, dels tècnics de gestió tributària. El pressupost total de l'ATV se situarà en els 54,4 milions.

Per la seua banda, la Direcció general de Tributs i Joc també veu augmentat el seu pressupost amb un total de recursos assignats de quasi 4 milions d'euros.

Crítiques de l'oposició

Des del PP, Rubén Ibáñez ha lamentat que Soler "no ha pintat absolutament gens" en un pressupost que ha considerat una "bomba de rellotgeria". En eixe sentit, ha considerat que el Govern "no li ha respectat". "Em sorprèn que seguisca dient que se sent molt orgullós" dels comptes.

Per a Tony Woodward (Cs) els comptes són els "pressupostos del ridícul" i ha lamentat que "han prevalgut els egos sobre el benestar de la ciutadania". En aquest sentit, li ha preguntat "què, com i quan" van a executar d'aquests comptes ja que hi ha "ingressos que no arribaran perquè hi ha partides fictícies".

Llanos Massó (Vox) ha felicitat al Consell per la seua "pujada de sou" i ha instat a Soler a "deixar de malgastar recursos". A més, ha ironitzat sobre la comissió de pressupostos que ha acordat els comptes i li ha etzibat a Soler: "Signarà els pressupostos o els va firmar la comissió?"

Soler els ha retret que "diuen unes coses i les contràries" i que demanen "baixar impostos però d'altra banda, més despesa, com si els diners caigueren del cel". "No hi ha mannà, el mannà no existeix", ha agregat. A més, ha negat que hi haja "ingressos ficticis", sinó que els fons "venen via préstec".

"El FLA és una estafa", ha subratllat i ha indicat: "Naturalment que m'agradaria que no fora així, però per damunt d'això, està la qualitat de vida dels valencians". "No som una administració sobirana, som una administració limitada per uns altres", ha agregat.

D'altra banda, respecte a la comissió ha asseverat que està "ben satisfet i orgullós del que s'ha fet" i ha esperat que l'any següent es puga fer "abans del 31 d'octubre", ja que creu que la metodologia "millorarà". "Tots els anys han sigut pressuposats acordats en el si del Govern", ha remarcat.