La immobiliària investigada en el cas Taula per blanquejar per a Alfonso Rus deu 1,8 milions a Hisenda

Quan les presumptes trames de corrupció es judicialitzen en processos llargs, com el cas Taula que ja porta més de sis anys d’instrucció, les empreses implicades pateixen les conseqüències. La firma Geneva Fondo Inmobiliario SA deu 1,8 milions d’euros a la Hisenda pública, segons la llista de morosos publicada per l’Agència Tributària. La immobiliària, propietat del difunt Ramón Lis March i de l’empresari Jaime Cabot Ivars, és un dels fils que han estirat els investigadors de la Unitat central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en les perquisicions d’una presumpta operació de blanqueig de capitals.

La instrucció del cas Taula va detectar el pretés blanqueig de 1,8 milions d’euros a través de l’empresa immobiliària Geneva Fondo Inmobiliario SA, que era propietària del 20% de la firma Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL, de l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus. Segons va declarar Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners i, fins fa poc, principal col·laborador de la Fiscalia Anticorrupció, el soci de Geneva Ramón Lis March (mort el 2015) era amic íntim de Rus i tots dos tenien “societats interposades”.

L’empresari Jaime Cabot Ivars, soci en Geneva Fondo Inmobiliario SA, posseïdora del 20% de l’empresa de Rus, té a més sis societats al Brasil, cinc de les quals actives, amb un capital social de 7,8 milions d’euros (34 milions de reals brasilers). Les societats brasileres estan dedicades a projectes immobiliaris, segons la informació del Registre Mercantil de l’Estat de Salvador de Bahia consultada per aquest diari. A més, l’empresa matriu espanyola també va obrir a la Gran Bretanya la firma Albatroz Limited, que té uns actius de 191.630 euros (166.000 lliures esterlines) i un capital social de 115.000 euros.

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària va notificar el 28 de juny passat a Geneva Fondo Inmobiliario SA un deute amb Hisenda d’1.849.413,26 euros. A més, també té una desena de notificacions d’embargament per part del servei de gestió tributària de la Diputació de València i una altra més de la Diputació d’Alacant. L’últim embargament és del 2 de setembre passat.

En el Jutjat de Primera Instància número 3 de Dénia consta una subhasta de béns per valor de 893.100 euros arran d’una demanda de la Sareb, l’anomenat banc roí. El Jutjat de Primera Instància número 2 de Dénia, de la seua banda, té obert un altre procediment hipotecari, per béns taxats en 2,1 milions d’euros, en què també figura la firma Diorita Promotora 21 SL, propietat de Geneva Fondo Inmobiliario SA i amb els mateixos administradors.

Aquesta última societat, dedicada a la promoció immobiliària, també té una notificació d’embargament per part de la Diputació d’Alacant. En aquesta subhasta la demandant és una mercantil de matriu irlandesa amb un domicili social a València: Spanish Residencial Opportunities Designated Activity Company, propietat al seu torn de Majoro Reo Holding SL, una firma espanyola d’inversions domiciliada a Madrid. La mercantil reclama 1,5 milions d’euros.

Geneva Fondo Inmobiliario SA també està immersa en dues demandes en el Jutjat de Primera Instància número 4 i en el número 5 d’El Ejido, tots dos procediments iniciats enguany. En total, aquests quatre procediments sumen tres milions d’euros. A més, la societat Marma Mediterránea SL, propietat al 75% de Geneva Fondo Inmobiliario SA, també està immersa en una demanda hipotecària de la Sareb, per 1,3 milions d’euros, tramitada en el jutjat de Primera Instància número 2 de València i un embargament notificat per l’Ajuntament de València.

La immobiliària, domiciliada al carrer de Menorca de València fins al tancament del seu full registral el 29 de juny de 2020, és propietària d’una filial al Brasil, Geneva Patrimonial Imobiliária do Brasil LTDA. Així doncs, l’empresa d’arrel espanyola manté cinc societats actives al país llatinoamericà valorades en 7,8 milions d’euros, tal com va informar elDiario.es. La Guàrdia Civil creu que Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL està en el centre d’una pretesa compravenda fictícia, per valor d’1,8 milions d’euros, amb intenció de llavar diners negres del cobrament de comissions entre el 2005 i el 2008.

L’empresari Ramón Lis March, que tenia interessos societaris al Brasil, va morir el 16 d’abril del 2015, quan va esclatar el cas. El ionqui dels diners va explicar en la seua declaració davant la Guàrdia Civil que Lis March era amic íntim de l’expresident de la Diputació de València, i que li “arreglava moltes coses en el terreny financer”. L’empresari mort i Rus, segons Benavent, tenien “societats interposades”. L’autodenominat ionqui dels diners va contar a la Guàrdia Civil que Lis “va estar al Brasil” on –suposa Benavent– “devien tindre negocis immobiliaris, així com diferents terrenys, pels comentaris que li feia Alfonso Rus”. Era una “mena de gestor d’inversions d’Alfonso [Rus]”, va concloure.

De fet, després de la mort de Ramón Lis March, es va desfermar al Brasil una batalla per l’herència de l’home, en què un jutge de Salvador de Bahia va obligar quatre espanyols i un brasiler a fer-se la prova d’ADN per demostrar el seu parentiu amb l’empresari mort.