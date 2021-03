Incidència per davall de 50 casos i immunitat de ramat, condicions per a poder celebrar Falles a partir de juliol

Quan es podran celebrar Falles? És la gran pregunta que es fa en aquest moment el món faller en uns dies en què els monuments de les 382 falles de la ciutat de València ja havien d’estar plantats.

No obstant això, la suspensió de les festes a conseqüència de la pandèmia per segon any consecutiu ha sumit el col·lectiu en un escenari d’incertesa que espera que es buide amb el pas de les setmanes.

De moment, en l’última que reunió que van mantindre el mes de gener passat la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, i la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, amb el regidor de Cultura Festiva de València, Carlos Galiana, el president de la Interagrupació, Guillermo Serrano i representants de les juntes locals, es va acordar que qualsevol possible celebració s’estudiaria a partir del segon semestre de l’any, és a dir, entre juliol i desembre.

Segons han explicat des de Salut Pública, dos són els criteris principals que s’han de complir perquè es puguen dur a terme actes fallers. D’una banda, que la incidència acumulada per cada 100.000 habitants en dues setmanes siga inferior a 50, la qual cosa implica risc baix de transmissió (actualment està en 44 en el conjunt de la Comunitat Valenciana). I d’altra banda que hi haja una immunitat de ramat, la qual cosa implica que al voltant del 70% de la població ha d’estar vacunada.

Sobre aquest tema, el president de la Interagrupació, entitat més representativa del col·lectiu, comenta que una vegada es complisquen tots dos criteris, la preferència és poder fer els actes al més prompte possible per poder tancar el cicle que va quedar en suspens amb la cancel·lació de les Falles de l’any passat, també per poder planificar el màxim temps les festes de l’exercici 2022.

Tot i això, puntualitza que una vegada es donen les condicions sanitàries exigides per la conselleria, serà l’Assemblea de Presidents, de la mà de l’Ajuntament, la que decidisca la data més convenient.

“En el moment en què Sanitat ho autoritze, hi ha tres dates que estan en el punt de mira, que són mitjan juliol, coincidint la cremà amb el diumenge 18 de juliol, la primera setmana de setembre, perquè són dies en què encara no hi ha escola, i com a última opció a l’octubre; però com dic, sempre que es donen les condicions que exigeix Sanitat i que ho aprove l’Assemblea de Presidents”, explica Guillermo Serrano.

Tenint en compte el ritme de vacunació, encara que a l’abril i al maig està previst que arranque l’administració massiva, sembla complicat que el mes de juliol es puga aconseguir la immunitat de ramat, més encara tenint en compte la recent suspensió de les vacunes d’AstraZeneca. D’aquesta manera, les dates previstes següents serien setembre o octubre.

Sobre la intenció de la Generalitat Valenciana que se celebren les festes coincidint amb el 9 d’Octubre, Serrano afirma que és una cosa que es va plantejar l’any passat, però que ningú els ha comentat res formalment sobre aquest tema.

“Siga quan siga, és important que enguany per fi es puguen plantar i cremar les falles que estan emmagatzemades per tancar un cicle i començar a planificar amb el màxim de temps possible les festes del 2022”, explica.

‘Ací crema el cor d’una falla’, una ‘plantà’ simbòlica

La ciutat de València va començar el dia el dilluns 15 de març, amb les 382 demarcacions en què es planten habitualment monuments fallers pintades amb el lema ‘Ací crema el cor d’una falla’, en una acció amb què la Junta Central Fallera (JCF) ha volgut fer una plantà “simbòlica” per recordar que “tornarem a gaudir de les Falles a peu de carrer”.

Així doncs, coincidint amb la tradicional Nit de la Plantà, la JCF ha dut a terme una operació que ha consistit a pintar les 382 demarcacions en què es planten falles amb l’objectiu de “donar visibilitat i posar en valor les comissions”, pel fet que, enguany, la situació sanitària “no permetrà gaudir de l’art i la sàtira dels artistes fallers”, ha indicat l’organisme en un comunicat.