La investidura de Carlos Mazón i el seu pacte amb l’extrema dreta marquen l’inici de la campanya electoral valenciana

La Comunitat Valenciana torna a ser plaça clau en les eleccions. Així queda de manifest en les previsions de la campanya electoral, en què les capitals de província acolliran els mítings centrals amb vista a aquest 23J. El canvi de color polític en la Generalitat Valenciana, que passa d’una coalició progressista encapçalada pel PSOE a una coalició marcada per l’agenda de l’extrema dreta sota el lideratge del PP, es converteix en l’epicentre discursiu. Per a la dreta, bufen aires de canvi; per a l’esquerra, els exabruptes del pacte valencià poden mobilitzar l’electorat. Hi ha partida.

La investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat en coalició amb Vox serà un punt central de la campanya. El debat i la votació estan previstos per al 13 de juliol, el primer dia que preveu el reglament de les Corts Valencianes, a deu dies dels comicis generals. La presa de possessió es farà el dilluns següent, 17 de juliol, en l’última setmana de campanya. La sessió parlamentària es convertirà en el gran míting de campanya en clau valenciana: el candidat té temps il·limitat per a exposar el seu programa de govern i tots els grups tindran intervenció i rèplica.

La recuperació de la Comunitat per a la dreta després de huit anys de parèntesi de coalició d’esquerres és la millor campanya per als populars, encara que l’esquerra confia que els pactes amb l’extrema dreta, recalcant els postulats més ultres de Vox, lleven l’aura de moderació al partit conservador. Entre aquests, situar un extorero com a vicepresident, eliminar les referències a la violència masclista en el pacte autonòmic o els acords de govern municipals que incorporen la retirada de símbols LGTBI.

El candidat a la presidència del PP, Alberto Núñez Feijóo, té programat un acte a Alacant per al 12 de juliol, la vespra de la investidura, i encara no ha confirmat la seua agenda per als pròxims dies. El dirigent podria assistir a donar suport a Mazón i aprofitar la data per a un altre gran acte a València. En l’obertura de campanya del PP, el cap de llista per València, Esteban González Pons, insistia: “Comença la campanya de la il·lusió, perquè, com a València, el canvi va arribant”.

Els socialistes tornen a triar la capital valenciana com a fòrum en el seu acte central, que serà el 15 de juliol, l’últim dissabte de campanya electoral. El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, estarà en un acte amb el cap de llista per aquesta circumscripció, la també ministra de Ciència Diana Morant. El míting de Sánchez se celebrarà l’endemà passat de la votació d’investidura de Carlos Mazón.

El PSPV confia en una remuntada que les últimes enquestes avalen. A penes va haver-hi 20.000 vots de diferència entre blocs en les eleccions autonòmiques, va apuntar el president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig, en la presentació del seu llibre dilluns passat, apel·lant a la mobilització en les urnes.

Qui ocupe la tercera posició serà determinant en la composició de majories. Si Sumar –en el marc valencià en aliança amb Compromís– queda per davant de Vox, Pedro Sánchez té més a prop revalidar la presidència del Govern. Si per contra és l’extrema dreta la tercera força, tot indica que Alberto Núñez Feijóo serà president, encara que en tots dos càlculs cal comptar amb les forces territorials.

La plataforma que encapçala la vicepresidenta del Govern fa el seu primer gran acte de campanya en la capital valenciana, al costat dels caps de llista de la circumscripció. En Compromís-Sumar han posat èmfasi especial en les polítiques laborals, la conciliació i les ajudes econòmiques aquesta campanya, plantejant-les com una alternativa a les propostes de l’extrema dreta. En l’acte, que se celebra dissabte en el teatre Olympia, no hi ha prevista la intervenció de candidats de Podem, que només ocupen llocs d’eixida a Alacant.

El CIS dona a l’aliança Compromís-Sumar la possibilitat d’obtindre 7 escons, tot i que altres enquestes no són tan optimistes. Els de Díaz tindrien l’últim escó a Castelló i València i podrien arrapar un diputat a Alacant, segons les enquestes, que, ateses les forquetes i els marges d’error, apunten que tot està en l’aire. La plataforma ix amb la intenció d’aconseguir grup parlamentari propi, que implica un mínim de cinc diputats per València, Alacant i Castelló. El 2015, de la mà de Podem, van obtindre 9 diputats en les circumscripcions valencianes, avançant el PSOE per 140.000 vots i sent la segona força política.