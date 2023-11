La investidura de Pedro Sánchez obri una oportunitat a la reforma del finançament valencià

La investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern obri una via d’oportunitat per a resoldre el principal problema de la Comunitat Valenciana: la falta de finançament. El model actual, caducat des de fa una dècada, llastra la prestació de serveis públics bàsics i obliga la comunitat pitjor finançada a endeutar-se per a arribar a la mitjana estatal. La Comunitat té un deute amb l’Estat de 48.300 milions (el 84% del seu deute total) i s’estima que és quasi el mateix percentatge el que respon a l’infrafinançament cronificat. L’autonomia és incapaç de finançar els seus serveis públics amb els recursos que rep, uns 1.200 euros menys per habitant que altres territoris de l’Estat.

Els acords subscrits pel PSOE amb formacions com Compromís-Sumar i Esquerra Republicana de Catalunya reconeixen el problema valencià de manera singular i es comprometen a posar-hi fi. El pacte amb la formació de Yolanda Díaz preveu –a petició de Compromís– la reforma del sistema de finançament i un fons que compense de manera transitòria la falta de recursos, així com inversions clau com la xarxa de Rodalies. L’acord amb els de Gabriel Rufián obri la porta a la condonació d’una part el deute, que alleujaria els comptes públics dels valencians. Sense una condonació, els experts en finançament creuen que l’autonomia no podria acudir als mercats financers.

En la investidura, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va explicitar les necessitats dels valencians: “Ha de ser la legislatura del finançament autonòmic. No pot ser que la Comunitat Valenciana siga la comunitat pitjor finançada”, va afirmar la dirigent, que recull aquest compromís també en el seu programa electoral. En la seua rèplica, el ja reelegit president del Govern, Pedro Sánchez, va reiterar la promesa de reformar el sistema de finançament autonòmic i condonar una part del deute. Segons va dir, el nou model es basarà en els principis d’“equitat, autonomia financera i corresponsabilitat fiscal”.

Els representants valencians en el Congrés i el Senat celebren els acords i subratllen l’oportunitat que suposa la legislatura, considerant que puga posar-se fi a anys d’immobilisme i asimetries en l’Estat. La portaveu adjunta de Sumar en el Congrés i líder de Compromís, Àgueda Micó, va apuntar que la formació ha “marcat l’agenda política valenciana”, amb qüestions com el fons d’anivellament, el finançament autonòmic i les inversions en Rodalies. “Són les qüestions per les quals lluitarem cada dia”, va reiterar la diputada, que veu “importantíssim” que “la legislatura avance i que les promeses es complisquen”.

El senador socialista i expresident de la Generalitat, Ximo Puig, també va manifestar dimecres que l’agenda valenciana “està en els acords de Govern”. “Crec que en l’horitzó hi ha possibilitats de canviar el model de finançament, la condonació del deute i un pla d’inversions molt important per a la Comunitat Valenciana. Amb la investidura de Pedro Sánchez, estarem en millors condicions d’afrontar el futur”, va apuntar el secretari general dels socialistes valencians, que ha fet d’aquesta reivindicació una bandera durant les seues dues legislatures al capdavant. El seu partit, el PSPV, calcula que almenys haurien de ser condonats 10.000 euros a les arques valencianes.

Durant el debat d’investidura, el portaveu del PSOE en el Congrés, Patxi López, va retraure als populars la seua doble moral amb les singularitats autonòmiques i va recordar la ‘clàusula Camps’: la modificació de l’Estatut d’Autonomia impulsada per l’expresident del PP que demanava el mateix nivell d’autogovern per a la Comunitat Valenciana que per a la resta. “No vam ser els socialistes els que, quan els catalans van avalar el seu Estatut, vam recollir signatures i les vam portar al Constitucional mentre aplaudien amb les orelles altres estatuts que tenien el mateix contingut, incloent-hi la clàusula Camps, que deia: tot això i els ous durs”, va ironitzar López, aprofundint en les contradiccions del PP.

Els integrants de la Plataforma per un Finançament Just, una agrupació de sindicats, patronal i partits polítics, consideren que els acords subscrits poden ser favorables per a les reivindicacions valencianes i veuen en el nou Govern una oportunitat. Aquesta plataforma exigeix que es condone almenys el 70% del deute valencià, el percentatge que l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) atribueix a l’infrafinançament. Aquesta plataforma reclama als representants valencians que assumisquen el compromís i posen fi a una situació “injusta”.