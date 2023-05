Un jove agredit en una discoteca de València demana cinc anys de presó per a quatre vigilants i l’agreujant d’odi

Un jove marroquí que va denunciar una agressió racista en la discoteca MYA de València demana per als quatre vigilants de seguretat cinc anys de presó pels presumptes delictes de lesions i contra la integritat moral. El 6 de març passat els acusats van traure el jove de la sala VIP de la coneguda discoteca situada a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. A l’eixida del recinte, segons l’escrit d’acusació, li van propinar espentes i un colp que li va fracturar el nas. Els acusats van tirar el jove a terra i li van propinar puntellons “i posteriorment el van agafar entre ells de la cama i els braços” fins a portar-lo a la zona de la rampa, “tot i ser evident” que el jove “necessitava assistència sanitària” i “el van deixar abandonat”.

Mentre la víctima romania en terra, un dels acusats li va arrancar la polsera d’accés a la zona VIP “amb la intenció que no pogueren relacionar-lo terceres persones amb la seua presència en la discoteca. A més, li va propinar una galtada ”tot això afavorit pels altres dos acusats que van romandre en el lloc per assegurar-se l’execució“.

Els vigilants, segons l’escrit d’acusació, es van dirigir al jove amb expressions com ara “moro de merda” i li van dir: “Et mate”. El jove, a conseqüència de l’agressió, va patir una fractura d’ossos en el nas i erosions en el coll i en el canell.

Delicte “per motius racistes”, segons València Acull

Així doncs, el lletrat del jove, el penalista Juan Molpeceres, sol·licita tres anys de presó per un presumpte delicte de lesions i dos anys per un presumpte delicte contra la integritat moral. A més, inclou l’agreujant per motiu d’odi, “per haver comés el delicte per motius racistes”, segons indica València Acull, l’entitat que ha acompanyat i ha orientat el jove en el marc del seu Programa d’Igualtat de Tracte i No Discriminació. L’ONG destaca que a l’interior de la discoteca, abans del desallotjament del jove marroquí, no es va produir cap incident.

En matèria de responsabilitat civil, l’escrit demana 3.000 euros d’indemnització per les lesions i 8.000 pels danys morals. L’escrit d’acusació considera les dues asseguradores de la discoteca responsables civils directes i l’empresa que gestiona el recinte (HFS Salamandra SL), responsable civil subsidiària.

També demana la declaració com a testimonis de diversos agents de la Policia Nacional així com el visionat de les imatges de les càmeres de seguretat.