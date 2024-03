El jove que es va enfrontar als ultres del 9 d’Octubre: “Vaig acudir el més ràpid possible per tractar de parar l’agressió”

Els testimonis presencials de les brutals agressions de l’extrema dreta en la manifestació del 9 d’Octubre del 2017 a València van continuar dimecres amb la ronda de declaracions en el judici. Vicente D., el jove que es va enfrontar a la torba d’ultres per tractar d’evitar les violentes agressions que estaven produint-se a plena llum del dia, va relatar davant el tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de València la seua perillosa experiència.

Els ultres, molts d’ells pertanyents a la penya Yomus, van trencar el precari cordó policial que, amb prou faenes, separava els manifestants dels ultres i van atacar una parella a qui van pegar una pallissa mentre una càmera de La Sexta retransmetia l’agressió en directe.

“Veig que hi ha dues persones en terra rebent puntades i colps de tota mena per part de huit o deu que agredeixen de manera contundent amb el risc de provocar-los ferides greus”, va declarar el testimoni, que hi va acudir “el més ràpid possible per tractar de parar aquesta agressió”.

Vicente D., en solitari, es va enfrontar als ultres per tractar de repel·lir-los. “Se m’abalancen unes quantes persones per intentar agredir-me, primer una persona m’amolla dues punyades i un puntelló, retrocedisc i l’esquive, però m’acorralen contra la paret i aconseguisc mantindre la distància, no sé com”.

Una veterana periodista estava a pocs metres de la parella agredida i va recordar en el judici l’impacte que li va produir escoltar, quan els ultres van derrocar la jove, “el so del seu cap contra el terra, el clac”. “Van ser uns segons llarguíssims fins que va arribar la Policia Nacional”, va postil·lar la testimoni.

El jove Vicente D. va aconseguir parar els colps fins a l’arribada dels agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP), que van poder dissipar als ultradretans. El testimoni va rebre “esgarrapades i uns quants colps en el cos” i va quedar “en xoc”.

El portaveu de la Comissió 9 d’Octubre, que agrupa els partits, els sindicats i les entitats convocants de la manifestació, també va presenciar l’acció en solitari de Vicente D. Va ser, segons va declarar, un grup de “cinc o sis” ultres que li van propinar “puntellons i punyades”. Els agressors fins i tot s’animaven “mútuament” a veure “qui pegava més”.

Una fotoperiodista que va presenciar els fets va retratar els atacants com a ultres “molt agressius” i va recordar que en les seues fotos apareixen amb la “vena” del coll unflada per l’ardor violent. Vicente D. va intentar evitar que “aquests energúmens” continuaren xafant a una parella que va quedar atrapada: “Ací és quan em vaig espantar de veritat, vaig tindre por i tremolava”, va dir la fotògrafa.

La testimoni també va presenciar l’agressió a un fotògraf de l’agència France Press i d’El País a qui els ultres van intentar robar la càmera: “Vaig arribar a témer per la seua vida”, va assegurar.

Els testimonis identifiquen els acusats

Quasi una desena de testimonis van coincidir en la descripció dels fets esdevinguts en la plaça de Sant Agustí de València. Diversos periodistes del diari Jornada van ser atacats i insultats. Una de les informadores va recordar que, en un “ambient tibant”, va arribar “un grup d’ultres en formació militar”, que va aconseguir més tard trencar el cordó policial. “Em vaig posar molt nerviosa, no sabíem com actuar”, va declarar. Un empleat del mateix mitjà va recordar els “insults i les amenaces de mort” que “constantment” van proferir els ultres.

Un altre testimoni, militant d’Endavant, va relatar l’agressió que va patir a les mans dels membres de l’extrema dreta aquella jornada. “Pràcticament en el moment en què entrem en la plaça, un grup de gent s’abalança contra nosaltres. No me’n recorde molt, sé que a mi em colpegen, em trenquen el llavi i em tiren a terra. Recorde intentar alçar-me i ajuntar-me amb la resta dels companys per a buscar, d’alguna manera, la protecció com fora”, va declarar el militant independentista.

El mateix agredit va relatar l’arribada de reforços policials, que van aconseguir estabilitzar la situació i embossar els manifestants per a evitar que les agressions anaren a més. “Era una sensació de por, estaves envoltat de gent escopint, amenaçant, era una sensació d’humiliació total i absoluta”, va dir a tall de resum.

El portaveu de la Comissió 9 d’Octubre va descriure els ultres com “una sèrie d’energúmens amb actitud violenta que impedien l’exercici del dret a la manifestació”. El testimoni va aclarir que la manifestació va haver de desfilar amb protecció policial i renunciar a acabar en la plaça d’Alfons el Magnànim, davant l’estàtua de Jaume I, davant “la violència tan greu” que es va produir. “Si no arriba la policia, allò podria haver acabat en un problema greu”, va afirmar.

El recorregut va acabar, a diferència d’altres anys, en la plaça d’Amèrica i els organitzadors van haver de donar unes mínimes indicacions als assistents perquè se n’anaren en grup i tractaren d’evitar més agressions.

Quasi tots els testimonis van identificar els dos acusats, el comunicador faller Pepe Herrero i Francisco Moreno Moreno, pretés agressor en els moments inicials. Es tracta dels únics ultres que romanen en el banc dels acusats després del pacte de conformitat aconseguit amb les acusacions per part de 26 acusats, que van acceptar penes menors, indemnitzacions i mesures d’allunyament.

Herrero es va dedicar a ovacionar i animar les agressions en la seua retransmissió en directe en Facebook, segons les acusacions. Moreno, amb una bandera espanyola a manera de capa i una senyera al cap, va ser identificat participant en alguna de les agressions. Els investigadors de la Brigada d’Informació van analitzar 1.200 vídeos i fotografies per acreditar la participació dels acusats en els fets.

Una testimoni: “Em van dir puta i de tot”

La marxa va haver de discórrer envoltada per un desplegament de la UIP per evitar agressions. No obstant això, tal com va relatar en el judici una jove independentista, els manifestants van rebre insults, amenaces i escopinyades. La dona, que va tindre por i va témer per la seua integritat física, va recordar que els ultres li cridaven: “Porca, menja’m la polla” i altres expressions similars. “Va ser molt humiliant tot el recorregut”, va afegir davant el tribunal.

Un altre testimoni va descriure els atacants com a “caps rapats” amb esvàstiques. “A les dones”, va declarar, “els deien porques, putes, us haurien de violar”. Davant aquesta tessitura, va preferir no participar en la manifestació i tornar a casa: “A la meua dona li va donar un atac de pànic”. La fotoperiodista que va declarar com a testimoni va relatar els insults que va rebre: “Em van dir puta i de tot”.