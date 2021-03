La justificació del Govern per no tancar la nuclear de Cofrents: Espanya no pot desmuntar més de dues centrals alhora

La central nuclear de Cofrents, gestionada per Iberdrola, està a l’espera que el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic atorgue el permís definitiu per a prorrogar-ne el funcionament fins l’any 2030. L’autorització actualment en vigor caduca aquest mes mateix i la vida útil de la instal·lació finalitza l’any 2024, quan complirà 40 anys.

Malgrat tot, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), va aprovar el 17 de febrer passat la sol·licitud de renovació d’autorització d’explotació de la central pel període sol·licitat de nou anys i mig, és a dir, fins al 30 de novembre de 2030. Aquest informe, basat en els resultats de l’avaluació del CSN continguts en 46 informes tècnics especialitzats, es va remetre al ministeri per a l’autorització.

La vicepresidenta quarta i ministra del ram, Teresa Ribera, va assegurar dijous en un acte a Castelló que per damunt de qualsevol decisió sobre la pròrroga sol·licitada per la central nuclear de Cofrents (la Vall d’Aiora) per continuar explotant les instal·lacions fins al 2030 estarà la seguretat del funcionament, del desmantellament i del subministrament.

Ribera va comentar que la setmana passada es va rebre l’expedient en el Ministeri i que està analitzant-se, al mateix temps que va insistir que es tracta d’una central nuclear que compta amb l’aval en termes de seguretat i amb els requeriments d’inversió addicionals que assenyala el Consell de Seguretat Nuclear.

No obstant això, va donar una nova clau que fins ara no s’havia revelat per a justificar el manteniment de la central de Cofrents quan va assegurar que Enresa, empresa pública de gestió de residus radioactius, no té capacitat per a desmuntar més de dues centrals alhora.

“En un exercici que ens semblava molt important en termes de responsabilitat a l’hora d’entendre quina era la vida real amb què havíem de treballar en el conjunt del parc nuclear a Espanya, no sols en termes de planificació del sistema elèctric, sinó també de funcionament i desmantellament segur, apareixia en l’acord entre els titulars de les diferents centrals i Enresa, que és qui ha d’escometre el desmantellament, i subratllava que no podia treballar en més d’una i mitja o dues centrals alhora, i indicaven que per a Cofrents la data més raonable era el 2030”, va dir Ribera.

La ministra va afegir que cal esperar a veure el contingut de l’expedient, i va afirmar que “per damunt de qualsevol decisió estarà la seguretat del funcionament, del desmantellament i del subministrament i sobre aquestes premisses, en cas d’afrontar la petició dels titulars en termes positius, es produiria una autorització amb data de tancament el 2030”.

Ribera va destacar que tècnicament seria una autorització de vida i tancament simultani sotmesa al compliment de les condicions, les inversions i els requisits de seguretat que s’hagen fixat.