Un jutge desou la Conselleria d’Habitatge i desnona una família amb dos menors que va ocupar un pis a València

“La meua dona i els meus fills se n’han anat a casa dels meus sogres, però només poden quedar-s’hi un parell de dies, perquè amb ells n’hi ha 13 en l’habitatge i no hi cap ningú més, i jo ja veuré què faig, perquè estic en blanc; si no tinc més remei dormiré al carrer”. Així parlava Epifanio Santiago, de 39 anys, que va ser desnonat dimarts a primera hora amb la seua dona i els seus fills de dos i quatre anys del pis propietat del BBVA que van ocupar fa aproximadament un any al carrer de Sant Joan de Déu, 29, al barri de la Malva-rosa de València.

“El que han viscut els xiquets ha sigut un malson, el meu fill major em preguntava que per què ens tiraven de casa i no sabia què dir-li, simplement m’ha eixit que ens n’havíem d’anar a cala avis”, comenta a elDiario.es. Epi, com l’anomenen els seus afins, reconeix que va ocupar el pis, perquè no tenia més alternativa, ja que la família manca d’ingressos. A més, lamenta: “Malgrat que l’Ajuntament ens està tramitant el cobrament de la renda garantida, el banc s’ha negat a negociar un lloguer social; no ha tingut cap mirament”.

Sobre la seua situació laboral, comenta que en aquests moments està de baixa, ja que es va trencar el turmell, però assegura que està disposat a treballar en el que siga quan la lesió li ho permeta: “He fet de tot en aquesta vida, he treballat en el camp, pintant, en mudances, no tinc problema, perquè sé fer una mica de tot”.

Segons ha informat el Sindicat de Barri del Cabanyal, un ampli dispositiu de la Policia Nacional va acordonar la zona del desnonament des de la matinada de dimarts per evitar la presència dels activistes, que encara així van entonar diversos càntics de protesta al costat del cordó policial: “Per exercir el nostre dret a manifestar-nos han identificat 10 persones i cinc més els han multat per la llei mordassa, segons les denúncies, per concentració no comunicada, cosa que pot implicar sancions entre 600 i 3.000 euros”.

De la seua banda, la Conselleria d’Habitatge, que dirigeix el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, informa que, des de la unitat antidesnonament, en el moment que es té constància de la situació de la família, es posa en marxa el protocol d’actuacions: “Vam recaptar informació de la unitat familiar i ens vam posar en contacte amb el sindicat que estava acompanyant-los. A més, vam contactar amb serveis socials de l’Ajuntament i amb els seus serveis de mediació de desnonaments”.

A més, assegura que van donar “tota l’assistència jurídica que el cas requeria, incloent-hi l’assessorament per a plantejar un recurs al Comité Europeu de Drets Socials”. Afirma que “el jutjat, malgrat tindre un informe de vulnerabilitat i una petició de suspensió, va decidir que no suspenia una vegada més el llançament, ja que ja havia sigut suspés tres vegades i al seu criteri no en cabia un més”.

De la seua banda, fonts municipals informen que els serveis socials estan preparant un procediment d’urgència per aconseguir que de manera extraordinària se’ls puga assignar un habitatge social públic de la Generalitat Valenciana. A més, asseguren que està tramitant-se amb la màxima urgència el cobrament de la renda garantida i, com a últim recurs, sempre hi ha disponibilitat de places en els albergs.

La direcció general d'Habitatge afig que està en contacte amb l'Ajuntament de València per a obtindre la declaració d'urgència i poder iniciar el procediment d'adjudicació urgent perquè la família deixe la provisionalitat d'estar a casa de familiars i amics en el menor temps possible i que en breu puguen disposar d'un habitatge públic que està pre-reservada per a ells.