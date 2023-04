El jutge exigeix que la policia respecte la privacitat de les entrevistes dels reclosos en el CIE de València

“Comunique’s al Centre d’Internament d’Estrangers de València que les entrevistes amb lletrats i ONG, així com familiars, han de fer-se respectant en tot cas la privacitat de l’audiència, sense que en cap cas puga fer-se ús del contingut de les comunicacions orals que de manera involuntària s’haja escoltat”. El jutge encarregat del control del CIE de Sapadors, a València, ha emés una interlocutòria en què comunica aquest advertiment als responsables de les instal·lacions en resposta a les denúncies que l’advocada de la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament i la Fi de les Deportacions ha interposat per l’espionatge que la policia ha efectuat d’aquestes trobades.

La Llei d’estrangeria, el reglament dels CIE i diferents resolucions judicials reconeixen els drets de les persones internades al fet que “siga preservada la seua dignitat i la seua intimitat”, i que aquestes mantinguen contactes amb familiars, ONG, advocats i advocades, “funcionaris consulars del seu país o altres persones”, ha assenyalat la campanya en un comunicat. “No obstant això, la policia, argumentant pretesos ‘motius de seguretat’, se situava al costat de la porta de la sala de visites i n’impedia el tancament, cosa que els permetia escoltar les converses privades entre els interns i les seues visites”.

L’estiu passat, un agent va interrompre l’entrevista d’un intern amb dos acompanyants de la Campanya i va donar per acabada la visita perquè va dir que havia sentit a dir que “la policia és racista”. Les persones acompanyants van negar aquesta acusació, però van haver d’abandonar el CIE sense poder fer les visites acordades. Més recentment s’ha donat el cas de policies intervenint, sense que ningú ho sol·licitara, en les entrevistes als interns. Situacions similars ha de patir el personal professional del Servei d’Orientació Jurídica en el CIE del Col·legi d’Advocats de València.

Inicialment, el jutge de control va resoldre la denúncia de la Campanya comunicant al CIE que, “atés el caràcter privat de les entrevistes, no poden fer ús de cap mena de les converses que puguen escoltar”. Davant la constatació que es va fer cas omís de la resolució judicial, es va presentar una altra denúncia el 8 de febrer sol·licitant que els policies se situen a l’altra banda del corredor –a la paret de davant de la sala–, com han fet en alguna ocasió, cosa que els permet un control visual de l’interior de l’habitació i la distància garanteix la privacitat de l’entrevista. El mateix dia que es va presentar aquesta denúncia, el jutge va acordar sol·licitar explicacions al CIE sobre l’actuació de la policia durant les visites a interns. El 24 de març, el jutge va resoldre dirigir-se al CIE de València per exigir-li “que les entrevistes amb lletrats i ONG, així com familiars, han de fer-se respectant en tot cas la privacitat de l’audiència, sense que en cap cas puga fer-se ús del contingut de les comunicacions orals que de manera involuntària s’haja escoltat”.

La campanya pel tancament dels CIE espera que es corregisca arran de la intervenció judicial i considera que l’ocorregut “és una més de les contínues vulneracions de drets que pateixen les persones que han sigut tancades sense haver comés cap delicte”.