El jutge Joaquim Bosch alerta del perill de la “deriva autoritària” per a la solidesa del sistema autonòmic a Espanya

El jutge Joaquim Bosch presenta dilluns a València el seu últim llibre, Jaque a la democracia (Ariel, 2024). L’acte, a manera de conversa amb els periodistes Francesc Arabí i Laura Ballester, se celebra a les 19.00 en la llibreria Fan Set de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, en ple centre de la ciutat.

El magistrat, portaveu al País Valencià de l’associació Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, ha escrit una obra que alerta dels perills per a la institucionalitat democràtica de la deriva autoritària a Europa i en la resta del món. Com afecta l’avanç de les extremes dretes en el context específic valencià? “Hi ha signes de retrocés en valors democràtics en l’àmbit valencià”, observa Bosch, que al·ludeix a la derogació de la llei valenciana de memòria democràtica.

“Les noves mesures impliquen que l’Administració autonòmica deixa d’assumir l’obligació legal de fer les exhumacions de les fosses comunes de víctimes del franquisme”, recorda el magistrat.

L’autor adverteix del retrocés en matèria d’actuació contra la simbologia de la dictadura i per a la protecció de llocs de memòria històrica que implica la nova normativa aprovada pel PP i Vox amb la denominació de ‘Llei de concòrdia’.

“I, pitjor encara, la nova llei assumeix el discurs de la dictadura, pel fet de configurar falsament un sistema democràtic com la II República, des del 1931, com un règim de terror, que va ser l’excusa del franquisme per a perpetrar el colp d’estat del 1936”, afirma el jutge, que alerta d’aquestes “regressions en matèria de principis democràtics”.

Després del seu llibre anterior –el reeixit assaig La patria en la cartera (Ariel, 2022), sobre la corrupció a Espanya– el jutge analitza en Jaque a la democracia les amenaces de l’onada autoritària a conseqüència de l’auge de l’extrema dreta.

“La deriva autoritària”, sosté Bosch, “pot afectar la solidesa del sistema autonòmic”. “Els dirigents de l’extrema dreta a Espanya”, recorda, “han arribat a plantejar la desaparició de les comunitats autònomes i aposten clarament per una forta recentralització. A més, els discursos ultraconservadors no accepten la pluralitat cultural i la diversitat lingüística de l’Estat espanyol, cosa que pot portar a situacions de conflicte en diversos territoris autonòmics”.

Joaquim Bosch aposta per reforçar les institucions “per a evitar una possible involució autoritària”. Després de la tanda de casos “molt greus” de corrupció en l’àmbit valencià, la creació de l’Agència Antifrau “va ser un gran pas avant, que va obtindre fins i tot reconeixements internacionals rellevants”. “No obstant això, ara es desmantellen algunes d’aquestes millores”, lamenta.

“Les institucions autonòmiques valencianes també haurien de millorar els seus instruments de transparència i incrementar eines de participació ciutadana per a enfortir la democràcia”, conclou Joaquim Bosch.