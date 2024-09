El jutge processa Mónica Oltra pel suposat encobriment dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada

El titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València ha dictat una interlocutòria en la qual rebutja cinc recursos i confirma el processament de l'exvicepresidenta de la Generalitat i exconsellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i altres exalts càrrecs d'aquest departament pel presumpte encobriment dels abusos sexuals a una menor tutelada per part del seu exmarit, educador social.

Així ho acorda en una interlocutòria datada aquest dijous, a la qual ha tingut accés Europa Press i en la qual fa seu el raonament del ministeri fiscal que, al seu informe, concloïa que en haver estat tots els ara processats “investigats per la seua participació” , major o menor, d'una manera o d'una altra, en els dos episodis en què l'Audiència sosté l'existència d'indicis de criminalitat justificadors de l'ulterior curs de la causa, el que pretenen els recurrents -una repetició del sobreseïment ja acordat i revocat- apareix com un impossible processal“.

Segons el parer del fiscal, aquest fet “situaria l'instructor en una posició de rebel obstinació davant del mandat de qui té atribuïda legalment la potestat revisòria de les seues decisions”. “Dit d'una altra manera, havent ordenat l'Audiència '... l'acomodació del procediment als tràmits del procediment abreujat...' sense cap limitació subjectiva, la interlocutòria la reforma de la qual pretenen els recurrents resulta plenament ajustada a aquest imperatiu i al moment processal que aquest va deixar la causa”.

El jutge assenyala a la resolució que “no pot sinó acollir-se a aquest raonament” per desestimar els recursos de reforma presentats per cinc dels exalts càrrecs contra la interlocutòria del 21 de juny pel qual va acordar el processament de tots ells.

En aquesta resolució el magistrat instructor va dictar interlocutòria de transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat “per imperatiu legal”, en aplicació de la interlocutòria de la Secció Quarta de l'Audiència de València en virtut del qual es va reobrir la causa contra l'exvicepresidenta i els seus ex alts càrrecs.

La jove que sent menor i tutelada per la Generalitat va ser víctima dels abusos sexuals per part de l'exmarit i que exerceix l'acusació particular en aquest cas reclama tres anys i mig de presó per a Oltra i 12 d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic. que demana Vox, que actua d'acusació popular.

Indicis

El processament es va produir després que l'Audiència estimés parcialment els recursos de la víctima i les dues acusacions populars --Vox i l'associació Gobierna-te-- en entendre que no es podia descartar “clarament” l'existència d'infracció penal i que hi concorrien indicis suficients per encausar els investigats.

La causa, dirigida contra Oltra —qui va dimitir el juny de 2022 dels seus càrrecs després de la seua investigació judicial— i 15 persones més va ser arxivada pel Jutjat d'Instrucció a l'abril en no apreciar cap delicte en la seua actuació ni un presumpte encobriment dels abusos. La Fiscalia va donar suport a aquesta decisió.

Tot i això, l'Audiència va defensar, el mes de maig passat, que hi ha una hipòtesi “plausible” que quan la notícia dels abusos va arribar a la Conselleria d'Igualtat, “les persones que van tindre coneixement dels fets i baix la protecció i tutela dels quals es trobava la menor, haurien pretès ocultar-los”.

El tribunal va estimar que en aquell moment processal no es podia descartar “d'una manera clara” la comissió d'infracció penal derivada de l'incompliment del deure de denunciar i de protegir la menor tutelada per la Generalitat amb la finalitat d'amagar l'existència d'uns abusos sexuals ocorreguts al centre d'acollida.

Segons l'Audiència, ha de ser a l'acte del judici oral on es diluciden les qüestions relatives a les circumstàncies concretes en què van tindre lloc els fets i el judici de tipicitat que mereixen. Així mateix, el tribunal va apreciar indicis de la possible comissió de delicte en la formació d'un expedient informatiu, un cop ja estava judicialitzat l'assumpte, amb la finalitat de determinar la veracitat de les acusacions efectuades per la menor.