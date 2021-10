El jutge processa el PP de València i tot l'equip municipal de Rita Barberá per blanqueig de capitals

El titular del Jutjat d'Intrucció 18 de València ha emés ordre de processament a tot l'equip municipal del PP de l'exalcaldessa morta Rita Barberá en la seua última legislatura al capdavant de l'Ajuntament de València (2011-2015) en el marc del cas Taula, segons ha avançat el periòdic Las Provincias i ha confirmat elDiario.es.

En total són 48 els ex càrrecs que es queden a les portes del judici acusats de blanqueig de capitals, a més del propi partit com a persona jurídica i el que va ser mà dreta de Barberá, l'exvicealcalde Alfonso Grau. Alguns dels encausats, com l'assessor Luis Salom o l'exregidor d'Esports, Cristóbal Grau, formen part de l'actual grup municipal popular que dirigeix la portaveu María José Catalá (tots dos com a assessors).

El cas Taula va saltar a la llum a començaments de 2016, quan la Unitat Central operativa de la Guàrdia Civil va irrompre en el Consistori per a recaptar documentació per un suposat cas de blanqueig perpetrat per mig centenar de regidors i assessors poc abans de les eleccions municipals de 2015.

La pròpia alcaldessa va declarar davant el Tribunal Suprem pel presumpte 'barrufeig' en el grup municipal que ella dirigia pel qual tots els seus membres van fer una aportació al partit de 1.000 euros per a cobrir les despeses de la campanya electoral de 2015, quantitat que suposadament se'ls va retornar poc després en diner negre.

Tota aquesta situació va provocar que les Corts Valencianes aprovaren per unanimitat, inclosos els diputats del Partit Popular, una resolució per mitjà de la qual exigien Rita Barberá que renunciara a l'acta de senadora autonòmica "per a salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians".

Recentment, Catalá va sol·licitar que l'Ajuntament el nomenament de Rita Barberá com a alcaldessa honorífica, una cosa descartada per l'equip de govern municipal.