El jutge troba terrenys de Carlos Fabra al costat d’altres parcel·les de la seua mà dreta en la Diputació investigat per corrupció

Les dues parcel·les confrontants d’un polígon de la Vall d’Alba, a la Plana Alta, sumen 16.898 metres quadrats. La parcel·la 355 és propietat de Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló, i la 356 és de Francisco Martínez, exvicepresident de la institució provincial i exalcalde de la localitat, imputat per corrupció. Al jutge que investiga a Fabra pel presumpte “emmascarament” del seu patrimoni li ha cridat l’atenció que les finques de sòl sense edificar siguen “confrontants”, segons apunta en la seua interlocutòria després d’analitzar el demolidor informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional.

La parcel·la 355, de 8.977 metres quadrats, la va comprar al juliol del 2008 la mercantil Lirinlor SL, una societat dedicada a “activitats de fotocòpia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina”. La firma és propietat de l’exassessor de Fabra en la Diputació Alejandro Lorca Hereu, imputat en la causa. No obstant això, els 350.000 euros pagats per adquirir el terreny provenen, segons revela el magistrat Jacobo Pin en la interlocutòria, d’un compte a nom de Carlos Fabra i es van justificar com a “préstec personal” de l’expolític del Partit Popular a la mercantil.

La compravenda es va fixar en 264.360 euros, encara que el venedor, M. B. A., va cobrar “al marge del que es preveu” en el protocol de compravenda, un xec per import de 60.000 euros “amb origen en els mateixos fons”. D’altra banda, en la mateixa localitat de la Vall d’Alba, la dona de Fabra és titular d’un tercer terreny, en la partida de l’Arc, hipotecat i format per agregació de dues finques adquirides el 2002 i el 2003.

Les finques propietat de Carlos Fabra i la seua dona María Desamparados Fernández, segons recorda el jutge, se situen en els terrenys dels extints programes d’actuació integrada dels sectors Mas de Lluna i l’Arc del pla general de la Vall d’Alba i “són confrontants” amb les finques que investiga el mateix magistrat en un altre sumari de corrupció en què figura com a imputat Francisco Martínez, exalcalde del PP de la Vall d’Alba i exvicepresident de la Diputació de Castelló, un dels polítics més pròxims a Fabra.

En la causa, també instruïda per Jacobo Pin, figuren com a investigats l’exalcalde Francisco Martínez, la filla i un empresari pels presumptes delictes d’ús d’informació privilegiada, negociacions prohibides a funcionari, frau administratiu, malversació de cabals públics i blanqueig de capitals.

Els imputats, presumptament, haurien aprofitat la informació privilegiada de què disposava l’exalcalde per a adquirir finques incloses en plans urbanístics, directament o a través de societats instrumentals, amb la finalitat de propiciar-ne una revaloració important i vendre-les a un promotor urbanístic o reservar-les a nom de societats instrumentals a l’espera que els programes urbanístics s’executaren.

El magistrat afirma que l’adquisició de les finques està relacionada amb un xec de 30.000 euros que va pagar María Durá Tomás, la sogra de l’exalcalde de la Vall d’Alba, a un compte de Carlos Fabra el 2012 per un “presumpte préstec” amb un termini de devolució de tres mesos que, segons Francisco Martínez, li va atorgar al seu excap en la Diputació per les “relacions personals existents” i perquè el seu amic Fabra tenia “necessitat”.

El “presumpte préstec” —el jutge sempre postil·la el “presumpte”— efectuat fa huit anys els ha costat a l’exalcalde de la Vall d’Alba i a la seua sogra una citació com a investigats en la nova causa que afecta el seu amic Carlos Fabra, en altre temps totpoderós president de la Diputació de Castelló, i família. Gendre i sogra afirmen que el préstec continua vigent, encara que mai s’ha tornat. El jutge els ha citat perquè aclarisquen el motiu pel qual no s’ha reclamat l’import del préstec o els interessos.

El paper de l’exassessor del PP en la trama

Alejandro Lorca Hereu, accionista únic i administrador de la mercantil Lirinlor SL, a través de la qual va comprar Fabra el terreny a la Vall d’Alba, està sent investigat en la mateixa causa. Lorca va ser assessor de Carlos Fabra en la Diputació de Castelló i fins i tot va representar el seu cap gratuïtament davant l’Agència Tributària, segons va informar en el seu moment el diari Levante-EMV.

La societat Lirinlor SL, a més del seu paper en l’adquisició de la finca de 8.977 metres quadrats, també va servir per a vehicular altres operacions sota sospita. Dels fons abonats per l’empresari Fernando Roig a l’entorn de Carlos Fabra per a la seua defensa legal i les consignacions judicials a nom seu, 107.203,65 euros van ser a per a Lirinlor SL, administrada per Alejandro Lorca, que es va negar a respondre a cap de les preguntes plantejades en seu judicial. Per aquesta operació, l’exassessor de Fabra en la Diputació va obtindre un benefici, ingressat en comptes bancaris a nom seu, de 9.600 euros.

La complexa trama d’“emmascarament” del patrimoni de Carlos Fabra que investiga el jutge esguita ja dos sumaris més de presumptes casos de corrupció: el que afecta l’exalcalde de la Vall d’Alba per ús d’informació privilegiada i blanqueig i el cas del camp de golf de Borriol reobert pel mateix jutge Jacobo Pin a instàncies de la Fiscalia després d’analitzar els demolidors indicis continguts en l’informe de la Brigada d’Investigació de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la Udef. El magistrat no s’avorrirà en els pròxims mesos.