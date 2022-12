La jutgessa del cas Azud vincula “suborns” a l’extresorer del PSPV amb el “finançament necessari per al partit”

La jutgessa del cas Azud emmarca la investigació de la peça separada 7 en el pagament per part de la pretesa trama de “comissions il·legals a diferents càrrecs públics amb l’objectiu d’obtindre decisions favorables als seus interessos econòmics provinents de diferents administracions públiques” controlades pel PSOE durant el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. En una interlocutòria del 2 de desembre passat, a què ha tingut accés elDiario.es, la magistrada al·ludeix a una presumpta mossegada de dos milions d’euros per un projecte urbanístic en el municipi alacantí de Xixona el 2007 pactada entre el promotor Jaime Febrer i José Luis Vera, un lletrat vinculat als socialistes valencians i marit de l’exdiputada autonòmica María Antonia Armengol. De la pretesa mossegada, “un milió seria per al PSOE”.

L’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil detecta que dels fons desemborsats per l’empresari, 484.480 euros es van destinar a pagar despeses electorals del PSPV-PSOE a través d’empreses pantalla i 548.483 euros van circular en efectiu durant la campanya per a les autonòmiques i municipals del 2007. “Part del suborn pactat amb José Luis Vera i José María Cataluña (Pepe Cataluña) aniria a les mans del PSOE, a través d’aquest últim”, indica la interlocutòria.

Si bé Cataluña ja no tenia un càrrec orgànic en el PSPV des del 2004, en què passa a encarregar-se de la vicepresidència de Bancaixa, es tractava d’una desvinculació “merament formal”. Com una mena de tresorer en l’ombra, Pepe Cataluña “continuava obtenint recursos econòmics de finançament necessari per al partit i hauria cobrat per a ell part dels suborns acordats a conseqüència de les adjudicacions predeterminades d’obres públiques”, relacionades amb empreses de titularitat estatal, com Acuamed o Aguas del Júcar.

El paper de Cataluña com a ‘tresorer B’ va ser confirmat per l’exgerent de la formació, Francisco Martínez, en la seua declaració com a testimoni davant l’UCO del 21 d’octubre passat, quan les diligències de la peça separada 7 del cas Azud romanien secretes.

La interlocutòria al·ludeix a un informe de la Fiscalia Anticorrupció que apunta el paper del socialista Joan Navarro, investigat en la causa, com a director general de l’empresa pública Acuamed, en la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Xixona, en aquella època governat per una alcaldessa del PP que es va embutxacar mig milió d’euros de la trama, per a ampliar una dessaladora en benefici del projecte urbanístic. Un projecte que, paradoxalment, va ser anul·lat quan el PSPV va accedir a l’alcaldia en la legislatura següent.

La jutgessa instructora també vincula l’adjudicació de les obres del tram E del Xúquer-Vinalopó amb una reunió entre José María Cataluña i José Luis Vera amb Juan José Moragues, president del Consell d’Administració d’Aguas del Júcar SA, i Jose María Marugán, conseller delegat. En la reunió s’haurien tractat “temes de marcat concert polític per als interessos urbanístics” de l’empresari Jaime Febrer, afig la resolució.

La documentació intervinguda a l’extresorer socialista contenia anotacions sobre aquesta adjudicació, recaiguda en una unió temporal d’empreses (UTE) formada per Acciona i Construcciones Luján. La interlocutòria indica que “hi ha indicis sòlids respecte del concert” entre el directiu d’Acciona Juan José González i Juan José Moragues, expresident de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), tots dos imputats en la causa, per a “aconseguir adjudicacions públiques predeterminades al marge dels procediments legals d’adjudicació”. L’expresident de la CHX, marit de l’exalcaldessa socialista de Gandia Pepa Frau, va rebre un regal de Nadal d’Acciona valorat en 450 euros.

Per part seua, Construcciones Luján va abonar 120.060 euros a l’empresa Cronosport SL, “societat que fa part de la campanya electoral del partit socialista” per a les municipals del 2007. El número de telèfon del constructor Francisco Javier Luján apareix en l’agenda de l’iPhone 7 intervingut per l’UCO a José María Cataluña.

La instructora també vincula els pagaments en B de l’empresa *Facsa a la campanya de les eleccions generals de l’any següent (amb María Teresa Fernández de la Vega com a candidata) amb l’adjudicació d’un contracte relatiu a la dessaladora de Moncofa (Castelló), valorat en 50,8 milions d’euros. En l’agenda de Cataluña, el mateix dia de l’adjudicació, apareix una referència a un “import molt pròxim” i a l’empresa d’Enrique Gimeno, també investigat en la peça 7.

Facsa va abonar 70.817 euros a l’empresa Cronosport, encarregada d’actes de la campanya del 2008. “L’abonament es correspon amb les despeses electorals d’aquestes eleccions no declarades pel partit socialista”, indica la interlocutòria.

El propietari de Facsa ja va ser condemnat per l’Audiència Nacional, en el marc del cas Gürtel, per haver finançat el PP i és un dels processats en el cas Fabra II. L’empresa, que controla el servei d’aigua a la província de Castelló, també hauria finançat a través d’una de les seues filials la campanya dels socialistes valencians el 2007. Així doncs, va desemborsar “comissions” de 261.771 euros “exigides” a canvi d’adjudicacions públiques, afig la interlocutòria de la magistrada.