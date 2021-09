La jutgessa no veu delicte d’odi en l’agressió a un jove al crit de ‘Sieg Heil’ després d’una manifestació ultra a València

“No hi ha aparença de l’existència d’un delicte d’odi”. Així ventila la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de València el cas de l’agressió ultra a un jove al carrer del Serpis de València l’1 de maig passat després d’una manifestació del partit d’extrema dreta España 2000.

La Policia Nacional va detindre Vicente Casinos Garcés, històric ultradretà i vigilant de seguretat de l’Hospital Clínic de València, i Jorge Plaza Vallés, membre del servei d’ordre d’España 2000, per l’atac. Els ultres, segons el relat de la víctima, van fugir al crit de Sieg Heil i amenaçant els veïns que van gravar l’atac des dels balcons. En la marxa convocada per España 2000, celebrada poques hores abans de l’agressió, es va exhibir abundant simbologia feixista.

La jutgessa, no obstant això, considera que es tracta d’un presumpte delicte de lesions, a pesar que la Fiscalia afirma que també constitueix un delicte d’amenaces en concurs amb un delicte d’odi. “No coincideix la instructora amb l’apreciació del ministeri públic sobre els fets i això malgrat l’inflat atestat confeccionat per la Brigada Provincial d’Informació de València”, diu la interlocutòria, a què ha tingut accés aquest diari.

“Pel que sembla, la Policia coneixia algun dels autors dels fets per constituir algun tipus de grup d’ideologia d’extrema dreta i del grup conegut com a Yomus”, afig la instructora. La víctima de l’agressió i els seus acompanyants van reconéixer les fotografies dels dos ultradretans.

Així doncs, el lloc on es va produir l’atac no coincideix amb la zona on es va celebrar l’esdeveniment convocat per España 2000, “on va hi hagué alguna mena de disturbi”. Encara que la seu del grupuscle ultra se situa en el mateix carrer on es va produir l’agressió “i alguna mena de relació pot tindre que els autors estigueren pel lloc”, les víctimes no pertanyien a cap partit polític o sindicat ni portaven banderes o altres signes “que pogueren delatar la seua ideologia”, afirma la interlocutòria.

Els joves, segons van declarar, havien quedat amb uns amics a prendre unes copes. “La trobada era merament ocasional, no buscada ni pels agressors ni pels agredits, on no apareix cap motiu polític, ideològic, racial, religiós per a l’agressió”, afig la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de València.

La jutgessa exposa els fets en la interlocutòria. Un grup nombrós amb “estètica neonazi” es va acostar “amb to i actitud amenaçadora” als joves reunits per prendre unes copes. Els xavals van intentar fugir, però un d’ells el van pillar i va rebre una forta punyada. El jove també va ser amenaçat per Vicente Casinos Garcés, àlies El Feo, un veterà militant de l’extrema dreta detingut al desembre del 2019 en una operació europea contra el terrorisme, per un presumpte delicte de tinença il·lícita d’armes.

El Feo li va dir: “Vols que et clave la navalla?”. L’escena va ser gravada per un dels acompanyants de la víctima, un vídeo que va permetre als investigadors de la Brigada d’Informació identificar l’agressor.

Manifestació amb elogis a Hitler

La marxa ultra de l’1 de maig, celebrada poques hores abans de l’agressió, va reunir menys d’un centenar d’ultres, que van recórrer el barri del Carme envoltats per un dispositiu de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) i davant l’estupefacció de nombrosos veïns i passejants atesa la fauna tan cridanera de falangistes i caps rapats.

Una contramanifestació antifeixista va ser encapsulada per la UIP en la plaça de Santa Mònica, a l’altra banda de l’antic llit del riu Túria. En el discurs final als peus de les Torres de Serrans el president de la formació, l’empresari José Luis Roberto, va reivindicar el llegat d’Adolf Hitler i Benito Mussolini en matèria de legislació laboral.