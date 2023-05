Un jutjat paralitza un dels plans urbanístics més grans d’Espanya en la costa amb 6.000 habitatges a Borriana

La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat el recurs de diversos propietaris i ha anul·lat els acords plenaris de l’Ajuntament de Borriana de 14 de febrer de 2019 i de 9 de maig de 2019 per ser contraris a dret. D’aquesta manera, queden revocats els acords que van permetre reactivar el programa d’actuació integrada (PAI) Golf Sant Gregori situat en la costa de la localitat castellonenca, un dels més grans que queda per desplegar en la costa espanyola, amb una superfície de 2,5 milions de metres quadrats, una capacitat per a uns 6.000 habitatges, un camp de golf de 18 clots i un passeig marítim de dos quilòmetres.

Els propietaris van recórrer contra una resolució judicial anterior que va donar la raó a l’Ajuntament (governat pel PSPV amb 10 regidors i per Compromís amb dos), però en aquest cas el TSJCV ha revocat la sentència apel·lada i ha donat la raó als afectats en una interlocutòria contra el qual és possible el recurs de cassació davant la sala tercera del Tribunal Suprem o, si escau, davant la sala contenciosa administrativa del TSJCV.

El regidor d’urbanisme, Bruno Arnandis, ha comentat que la resolució judicial paralitza de moment les obres d’urbanització dels terrenys, que van arrancar el 2021 i estan al 7% i ha afirmat que la idea és recórrer-hi.

Quant al fons de l’assumpte, la sentència anul·la la condició d’agent urbanitzador adjudicada per l’Ajuntament a la mercantil Golf Sant Gregori SA. Segons la sentència, “la sala entén que el conveni transaccional aprovat per l’Ajuntament de Borriana mitjançant acord de 14 de febrer de 2019 vulnera l’al·ludit principi fonamental de la contractació administrativa de lliure concurrència, en introduir en relació amb el conveni urbanístic de 2005 modificacions de caràcter tan substancial, ampliant el contracte amb l’urbanitzador introduint estipulacions relatives a serveis inicialment no previstos que, si s’hagueren considerat inicialment per l’Ajuntament, haurien permés la participació d’altres licitadors a més dels admesos inicialment o haurien permés seleccionar una oferta diferent de la seleccionada”.

A més destaca que “en l’acord plenari municipal del 9 de maig de 2019 s’indica, per a enervar l’anterior, que en el conveni transaccional aprovat s’imposen a l’agent urbanitzador prestacions més oneroses que les assumides en el conveni urbanístic del 2005”, però es tracta d’una dada irrellevant als efectes que ara interessen: “L’important és considerar que les modificacions essencials introduïdes en el contracte infringeixen el principi de lliure concurrència”. Així ho van entendre, també, “els diferents informes emesos pels tècnics municipals que figuren en l’expedient administratiu”.

Compromís, PP i Ciutadans frenen el PAI de Torreblanca

D’altra banda, la convocatòria d’un ple urgent a l’Ajuntament de Torreblanca governat pels socialistes per a aprovar un altre PAI important d’uns 4.000 habitatges i camp de golf pocs dies abans de les eleccions va acabar en polèmica i sense poder traure’l avant.

Les presses per aprovar el pla urbanístic estan relacionades amb el termini de cinc anys que establia el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) per a iniciar les obres de desenvolupaments d’aquest tipus en la costa. El termini va acabar el 12 de maig passat i, si no s’han iniciat les faenes, el sòl ha de passar d’urbanitzable a rústic protegit.

Segons ha explicat la regidora de Compromís Miriam Pañella, la proposta d’aprovació no va arribar a debatre’s, ja que el ple no va passar la primera votació per la qual s’establia el caràcter urgent, en unir-se els vots de Compromís, PP i Ciutadans i no assistir al ple dos dels quatre regidors socialistes, pretesament per estar en desacord amb l’aprovació expressa, que a més comptava amb informes desfavorables del secretari i l’interventor municipal.