L'Acadèmia Valenciana de la Llengua proclama Estellés com “un poeta extraordinari” amb una “obra monumental”

“Tenim el convenciment que és un d’aquells poetes que són un pur miracle, ja que va emergir i es va consolidar en una època en què no hi havia condicions perquè apareguera una figura literària com la seua”, es pot llegir en la declaració institucional que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha aprovat en una reunió plenària celebrada aquest divendres a Burjassot, la localitat on va nàixer fa ara cent anys. Una declaració on la institució normativa del Valencià, que presideix Verònica Cantó, proclama Estellés com un “poeta extraordinari nascut a Burjassot que va crear una obra monumental”.

L’acadèmic Josep Palomero s'ha l’encarregat de llegir el document en presència de l’alcalde de la Burjassot, Rafael García, i de Carmina Andrés, filla del poeta valencià més prolífic, més llegit i més popular de tots els temps.

Rafael García ha agraït a l’Acadèmia el fet d’haver triat el municipi per a celebrar el ple en “un any tan important per a nosaltres com és el del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellé”». A més, l’alcalde també ha tingut paraules d’agraïment per a Carmina “per portar el nom de Burjassot allà on va”.

En la seua intervenció, Carmina Andrés ha mostrat «emoció i orgull» pels seus pares. “El meu pare solament volia ser la veu d’un poble. Va ser un home que va lluitar, va patir i va caure, però sempre tornava a alçar-se. La celebració del centenari del seu naixement està sent motiu d’orgull per a tots”, ha expressat.

La declaració de l’AVL també subratlla el compromís social i polític del poeta amb el poble valencià: “Estellés es va proposar ser cronista de records i d’esperances i, degut a la seua adhesió incondicional a la vida, també va ser lleial al seu país i a la seua gent”.

La presidenta de l’AVL, Verònica Cantó, ha assenyalt: “Els versos estellesians esdevenen un símbol de resistència i de futur, i per això nosaltres tenim el deure i l’obligació de reconéixer el seu valuós llegat, de continuar mantenint-lo com un dels nostres referents literaris i culturals, i seguir avançant per la nostra llengua i la nostra cultura”.

L’aprovació de la declaració se suma a altres actuacions de l’Acadèmia per a celebrar l’efemèride. Així, s’ha reeditat el llibre La València de Vicent Andrés Estellés. Mirada d’un poetaA, que es va publicar el 2012, any que l’AVL va dedicar a l’escriptor. Amb poemes de l'escriptor i fotografies de Mateo Gamón, és una proposta de ruta literària per la ciutat de València dissenyada per Isabel Anyó Andrés, que ens ofereix una nova visió d’una ciutat no sempre ben coneguda, on els versos del poeta es transformen en imatges que ens il·lustren situacions, anècdotes i històries viscudes.