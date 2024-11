L'acta de la reunió de crisi entre Mazón i Marlaska: 1.900 persones denunciades com desaparegudes en el 112

Quasi tres dies després del desastre de la DANA a València, els responsables de la resposta a l'emergència comencen a calibrar la magnitud de la tragèdia. El Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) de la Generalitat Valenciana, epicentre institucional de la resposta al desastre, maneja una xifra provisional de 1.900 desapareguts, arreplegats en el telèfon habilitat per a les persones que intenten localitzar familiars. Es tracta d'una xifra provisional de persones que han sigut ressenyades com desaparegudes en el servei d'emergències del 112, que ha habilitat un telèfon especial. La xifra és provisional. De fet, aquest dijous 600 persones que havien sigut registrades com desaparegudes van ser finalment localitzades durant la jornada. La xifra de 1.900 desapareguts també podria reduir-se a mesura que es localitzen persones donades inicialment per no localitzades.

L'acta de la reunió del Cecopi d'aquest divendres, a què ha tingut accés elDiario.es, registra una xifra de 200 morts i de 70 cossos localitzats dels quals encara no s'ha produït l'aixecament oficial, segons les dades que ha proporcionat la Guàrdia Civil. En el Cecopi, presidit pel president Carlos Mazón i al qual també ha assistit el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha alertat sobre la possibilitat que hi haja víctimes mortals en vehicles enfangats en carreteres secundàries.

El 112 de la Generalitat Valenciana assegura que aquesta acta, presa per assistents a la reunió, “no reflecteix cap document, dades, declaració o xifres manejades en la reunió” del Cecopi. La xifra de més de 2.000 cridades de desapareguts ja es va remenar en la Cecopi del 31 d'octubre al matí, segons fonts presents en la reunió.

La representació de la Conselleria de Sanitat ha alertat que els hospitals estan “a punt de col·lapsar”. La situació, segons es desprèn de l'acta, és especialment preocupant a l'Hospital La Fe de València.

Des del començament del desastre de la DANA de dimarts passat, que ha afectat les comarques de l'Horta Sud i Utiel-Requena i que deixa un balanç provisional de 202 morts, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 75.000 trucades.

La Guàrdia Civil ha detallat a la reunió del Cecopi les xifres provisionals de cadàvers: de moment s'han realitzat 124 autòpsies i s'ha aconseguit identificar 17 cossos. Als dipòsits de l'Institut de Medicina Legal (IML) de la Ciutat de la Justícia hi ha 138 cossos.

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha informat que hi ha un equip d'un centenar de forenses, susceptible d'augmentar amb reforços. També hi ha psicòlegs en les parades sobre el terreny de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, de la Generalitat Valenciana i de la Creu Roja.

Desplegament de la UME i dels bombers

El desplegament sobre el terreny de la Unitat Militar d'Emergències (UME) s'ha centrat en els sectors de Requena, Utiel i Xiva i en Picanya i Paiporta, on l'afectació del desastre és “alta”. Tot i això, Pilar Bernabé ha demanat que es distribuisca personal de l'Exèrcit en tots els sectors.

Per la seua banda, els efectius del Consorci Provincial de Bombers se centren a Torrent, Aldaia, Alaquàs, Sedaví, Benetússer, Massanassa, Alfafar, Albal, Catarroja, Beniparrel i Silla. També hi ha reforços de bombers de l'Ajuntament de València i Catalunya, Madrid, Sevilla i Granada, a més de 32 dotacions de bombers forestals.

Pilar Bernabé ha incidit en la reunió del Cecopi en la necessitat de frenar l'allau de persones voluntàries que s'han acostat a peu des de la capital fins al barri de La Torre, a l'altra banda de nou llit del riu Túria.

El president Carlos Mazón ha mostrat la seua conformitat amb la necessitat de frenar el moviment de voluntaris que, malgrat la bona intenció, ha propiciat un cert col·lapse. En la reunió s'ha plantejat la necessitat de cercar una solució legal i de contactar amb l'alcaldessa de València, María José Catalá, per tractar l'assumpte. Després de la reunió, Mazón ha plantejat en una roda de premsa amb Fernando Grande-Marlaska la possibilitat de restringir la mobilitat per aclarir el pas dels vehicles d'emergències.

En la reunió també s'ha tractat la dificultat de contactar i coordinar-se amb els ajuntaments per la falta de cobertura telefònica.

En el Cecopi s'ha explicat l'estat de les carreteres, una infraestructura vital per organitzar el desplegament. La Nacional 330 i la 322 estan tallades, amb la previsió que les màquines entren aquest divendres, mentre que en l'A7, A3, V30 i V31 se segueix treballant. Sobre la restitució del pont de l'A7, la previsió és que tarde “algunes setmanes”.