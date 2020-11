L’actual president de la Diputació va gestionar amb la Institució Firal Alacantina el sopar de 8.359 euros que el PP deu des del 2009

El client era el Partit Popular i la persona de contacte, Carlos Mazón, l’actual president de la Diputació d’Alacant. Mazón figura com la persona del PP que va gestionar la contractació d’un sopar per a 3.000 comensals en un pavelló de la Institució Firal Alacantina (IFA) que el partit no ha pagat en més d’una dècada, un deute que IFA ha reclamat en un jutjat després d’una investigació de l’Agència Valenciana Antifrau. Onze anys després d’aquell sopar, el Carlos Mazón mateix ha sigut l’encarregat de negociar un calendari de pagaments del deute a dos anys vista, segons va informar el diari Información.

El pressupost sol·licitat per Mazón el 2009, a què ha tingut accés elDiario.es, desglossa les tarifes que IFA, en aquell moment presidida per Modesto Crespo, condemnat pel cobrament de dietes de la CAM, tenia per al lloguer del pavelló 1 i de l’auditori, a més de la seguretat, el servei d’ambulàncies i diversos cànons. En total, la gorrejada del PP va ascendir a 8.359 euros.

El partit, que governa amb Ciutadans en la Diputació d’Alacant, l’últim bastió de poder conservador en les institucions valencianes, assegurava fins fa poc que no li consta l’existència de cap deute amb IFA, a pesar que el president mateix de la institució provincial va ser l’encarregat de sol·licitar el pressupost de l’acte. Mazón era en aquells dies vicepresident de la Diputació i sotssecretari d’Organització del Partit Popular a Alacant. Prèviament havia sigut un dels vocals designats en IFA per la Generalitat Valenciana, de la qual era director general de Comerç i Consum.

El partit ha passat de desentendre’s del deute a voler pagar-lo. En les al·legacions a la investigació de l’Agència Antifrau, el PP considerava que el pagament, “atés el temps transcorregut”, seria “improcedent”. “Resultaria inexplicable davant les nostres autoritats de fiscalització admetre el pagament d’una factura que s’ha emés nou anys després del tancament d’un exercici ja fiscalitzat”, sostenia la formació que lidera Isabel Bonig abans de negociar el calendari de pagaments. En Fira València, el PP va abonar amb nou anys de retard una altra factura per un acte electoral de molta més quantia (625.000 euros).

Fonts pròximes al president de la Diputació d’Alacant defensen que el pressupost del multitudinari acte en IFA “no el demana Mazón”, que simplement figurava com a persona de contacte. “Ni va signar el pressupost ni va signar res”, afigen les mateixes fonts. El PP, després de rebutjar l’abonament de la factura escudant-se en el fet que corresponia a un exercici tancat, ha negociat el calendari de pagaments amb IFA en el marc del procés monitori per a l’abonament del deute. “Ara sí que hi ha una fórmula per a efectuar aqueix pagament”, asseguren fonts pròximes a Mazón.

Han passat 11 anys des de l’acte. La factura s’acabarà de pagar el 2022.