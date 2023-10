L’acusació popular en el judici del cas Gürtel’ denuncia la “degradació” del Govern de Camps amb la trama

Deu mesos de judici amb un centenar de toms de documentació. El judici contra Francisco Camps en l’Audiència Nacional per la peça separada sobre els contractes menors del cas Gürtel encara la recta final amb l’exposició de l’informe de conclusions de l’acusació pública. La fiscal Concepción Nicolás va al·ludir en la sessió de dilluns a la condemna de l’expresident balear del PP Jaume Matas en el cas Palma Arena i de l’exlíder de Junts Laura Borràs per a establir paral·lelismes amb aquesta causa de Gürtel en què el ministeri públic ha rebaixat la sol·licitud de pena per a Francisco Camps a un any de presó pels presumptes delictes de tràfic d’influències en concurs amb prevaricació administrativa, inhabilitació per al sufragi passiu, a més d’una multa de 250.000 euros (amb una responsabilitat subsidiària per impagament d’un any de presó) i inhabilitació per a càrrec públic de sis anys.

La representant de la Fiscalia Anticorrupció va iniciar la seua exposició amb una referència al poeta romà Juvenal –Qui vigilarà els vigilants?– per a arremetre contra el descontrol en l’adjudicació de contractes menors a la trama Gürtel durant l’etapa de Camps al capdavant de la Generalitat Valenciana. La firma Orange Market, filial de la xarxa Gürtel a València, “era una empresa que al president li agradava molt”, va recordar la fiscal reprenent les paraules d’un testimoni.

Mentre que “totes les coses amb què s’ha de proveir a l’Administració pública s’han de fer de manera transparent d’acord amb la legalitat”, en el cas de l’executiu de Camps va ser tot el contrari, d’acord amb les declaracions dels testimonis i de les confessions de la desena d’acusats que han arribat a un pacte de conformitat amb el ministeri fiscal, un “inestimable testimoniatge” que se suma a la prova pericial “irrefutable i contundent”.

La fiscal també va destacar el “valor incalculable” de les converses telefòniques intervingudes per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que van permetre “saber en temps real el que passava” a l’interior de la trama corrupta. Les confessions i les proves i els indicis que ha aportat l’acusació pública han permés que, de 300 testimonis, finalment només n’hagen comparegut 106, alleugerint així un judici que s’ha eternitzat durant bona part d’enguany.

Camps es va dedicar a introduir el seu amic Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ en l’Administració, segons la tesi de l’acusació pública. La fiscal va rememorar la declaració d’un testimoni que va descriure la tasca del delegat de Gürtel a València com “una sola taula amb un telèfon i moltíssims contactes”. La representant d’Anticorrupció també va recordar els regals de la trama a tota la família de l’expresident valencià (incloent-hi els seus fills, els seus pares i els seus sogres). De fet, El Bigotes era “la persona a qui recorria el president perquè la seua germana [Estrella] poguera treballar”.

En definitiva, la trama Gürtel tenia “informació privilegiada” i “anticipació” sobre els plecs de contractació de l’Administració autonòmica en el marc de “relacions econòmiques i polítiques complexes” que van quedar en la “penombra”.

Les relacions d’Álvaro Pérez i Francisco Camps

El lletrat de l’acusació particular, que exerceix la Generalitat Valenciana, va destacar que la il·legalitat dels contractes menors ha sigut “reconeguda expressament” pels acusats que han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia. L’advocat va anunciar, per rebutjar la condemna en costes a les acusacions sol·licitada per la defensa de Camps, que la possible indemnització –que va xifrar en una mica més de mig milió d’euros– es destinarà a beques, prestacions socials i infraestructures de l’Administració de justícia.

Per part seua, la lletrada de l’acusació popular, que exerceix el PSPV-PSOE, va lamentar la “visió absolutament depriment” del funcionament de la Generalitat Valenciana durant la presidència de Camps i la seua “degradació”.

Les relacions entre Álvaro Pérez i Francisco Camps “excedeixen dels límit estrictament professionals o de partit”, va asseverar l’advocada, que també va recordar que la contractació menor va suposar uns “enormes sobrecostos” de diners públics “fent cas omís a la regulació vigent”. L’acusació popular va defensar l’abundant prova documental: “Val més un paper que mil paraules”, va concloure.

Cándido Herrero es despenja del pacte amb la Fiscalia

La defensa de Cándido Herrero, gerent d’Orange Market, va tancar la sessió del judici amb un informe de conclusions que va atacar frontalment la Fiscalia Anticorrupció després del pacte de conformitat fallit a què havia arribat inicialment.

La lletrada de l’acusat va dir que les respostes d’Herrero durant l’interrogatori “no van ser les esperades” pel ministeri públic. “Sembla que no li va agradar o no li va vindre bé” la declaració, va insinuar l’advocada, que va sostindre que el seu client prefereix tornar a la presó abans que mentir. “En conseqüència, [la Fiscalia] no li ha concedit els beneficis que sí que s’han donat a altres”, va concloure.