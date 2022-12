L’adjudicació de 48 milions que l’UCO vincula en el cas Azud amb pagaments al PSPV: regals i un correu electrònic “confidencial”

Un regal de Nadal d’una empresa contractista ha situat l’expresident de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, el socialista Juan José Moragues, com a imputat en la peça separada 7 del cas Azud, que investiga els pagaments en B de la trama a les campanyes electorals del PSPV-PSOE el 2007 i el 2008. El fil que va estirar la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil parteix d’un document “especialment revelador” intervingut en l’habitatge de l’exresponsable de Finances del PSPV-PSOE investigat en la trama, José María Cataluña. Concretament en un sobre amb el logotip dels socialistes valencians localitzat pels agents en el dormitori del seu domicili a Gilet (València).

El sobre contenia dos fulls. En el primer document apareixen anotacions l’encapçalament de les quals ressalta: “Adjudicació sense IVA tram E”, amb relació a la licitació de les obres del nou traçat del Xúquer-Vinalopó per part de l’empresa pública Aguas del Júcar SA. El text inclou, segons l’UCO, un “repartiment de percentatges” que distingeix entre una pretesa facturació en A i en B, associada a les inicials de les empreses Acciona i Construcciones Luján.

Totes dues empreses van ser adjudicatàries del tram més car, per un total de 48 milions d’euros. Mentre que Construcciones Luján va abonar despeses electorals del PSPV, tal com ha acreditat l’UCO en aquesta peça separada, la instrucció també investiga en la peça principal una presumpta mossegada d’Acciona, per valor de 2,2 milions d’euros i repartida entre l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, i el seu soci Diego Elum, per la gestió del sanejament a València.

Un “percentatge” de l’1,26%

El document intervingut a Cataluña refereix un apartat A vinculat a una “factura a cobrar a UTE (condició d’adjudicació)” mentre que el B al·ludeix a una “factura a recuperar en projecte (teòricament)”. “Sobre l’import d’adjudicació d’un contracte públic”, indica l’informe de l’UCO incorporat a la peça 7 del cas Azud, “es calcula un percentatge d’aproximadament el 5%” a cobrar a les empreses com a “condició d’adjudicació”. Sobre aquest mateix import, també figura un “percentatge de l’1,26%” que ha de ser desemborsat per l’adjudicatària.

En el segon document del sobre, aquesta vegada manuscrit, apareix una llista de 10 empreses, nou de les quals resulten adjudicatàries dels contractes milionaris dels cinc trams en què es van dividir les obres del traçat del Xúquer-Vinalopó.

En un altre document trobat en un segon escorcoll de l’habitatge de l’extresorer socialista, per a cada tram apareix una empresa i un import corresponent. El tram E es va adjudicar per 48,4 milions d’euros a l’UTE formada per Acciona Infraestructuras SA i Construcciones Luján SA.

L’UCO vincula aquestes anotacions amb presumptes comissions que, en última instància, s’haurien destinat al pagament de despeses electorals del PSPV-PSOE. Així doncs, la constructora de Javier Luján, que també va estar implicada en el cas Taula, va abonar 120.060 euros a una de les empreses encarregades d’elaborar material electoral dels socialistes per a les eleccions municipals i autonòmiques del 2007, com a part dels abonaments en B que investiga la instrucció. El pagament de les factures va coincidir en el temps amb la licitació de les obres del tram E.

A més, un correu electrònic de l’empresa de Jaime Febrer, considerat el corruptor del cas Azud, enviat al lletrat José Luis Vera, presumpte enllaç de la trama amb institucions controlades pels socialistes, fa referència (com a “tema pendent”) a un “dinar” amb Juan José Moragues, llavors president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). En les anotacions de José María Cataluña també apareix una referència a “Marugán” vinculada a quatre mercantils, entre aquestes a Construcciones Luján.

L’expresident de la CHX, marit de l’exalcaldessa socialista de Gandia Pepa Frau, també va rebre un regal de Nadal valorat en 450 euros per part d’una de les dues empreses adjudicatària del tram E de les obres, segons revela l’UCO.

Regals de Nadal a funcionaris

Els investigadors de la Guàrdia Civil van localitzar en l’escorcoll de l’empresa Acciona un correu electrònic amb “una etiqueta de caràcter confidencial”, amb data del 28 de novembre de 2006, en què dos directius al·ludeixen als regals de Nadal. En l’intercanvi de missatges es recull la taula de regals de l’any anterior (un total de 496 presents per un valor total de 112.950 euros) i demanen un “reestudi” dels presents nadalencs “en funció de les prioritats comercials”.

La llista de regals “especials” de la delegació de l’empresa a València ressenya 73 obsequis a persones pertanyents o vinculades a administracions públiques per un valor total de 31.050 euros.

Un altre correu electrònic, remés el 2 de maig de 2006 per Juan José Fernández González (llavors directiu a València d’Acciona i actualment investigat en la causa), ressenya les impressions que li ha causat una reunió amb Juan José Moragues i amb José María Marugán, llavors conseller delegat d’Aguas del Júcar i també investigat en la peça 7. El correu electrònic, tal com destaca l’UCO, s’envia “20 dies abans que finalitze el període per a presentar les ofertes”.

El directiu d’Acciona diu que ha assistit a la trobada amb “l’ànim de fer-los veure que ens han d’adjudicar el tram més gran”. Juan José Fernández relata que els seus interlocutors socialistes van agrair la “disciplina” d’Acciona en presentar-se en UTE amb Construcciones Luján. En la conversa s’al·ludeix a la possibilitat que s’adjudicara el tram E (el més car) a canvi d’alguna mena d’operació (“el millor regal que podem fer-los”, diu el directiu).

A pesar que Marugán els hauria “deixat sobremanera clar” que la intenció d’Aguas del Júcar era adjudicar-los el tram B (“el de menys import”, lamenta Fernández), l’adjudicació final va ser del tram E (el més car dels cinc).

L’UCO detecta que en la reunió s’haurien tractat qüestions que “sembla que no tenen res a veure amb el contracte objecte de licitació”. “Del contingut d’aquests correus”, afig l’informe de la Guàrdia Civil, “s’evidencia l’aparent existència de condicionants i criteris aliens als principis rectors de la contractació i als interessos de l’Administració pública que podrien haver tingut incidència en la licitació que s’investiga”.