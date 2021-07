L’Advocacia de la Generalitat Valenciana demana un conveni nou per a possibilitar la reciprocitat entre À Punt, TV3 i IB3

Els espectadors valencians poden veure canals d’entreteniment forans en multitud d’idiomes, però, de moment, no poden veure dues cadenes autonòmiques, la catalana TV3 i la balear IB3, malgrat que emeten en la mateixa llengua comuna compartida pels tres territoris. No obstant això, segons ha revelat el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, en una reunió mantinguda amb una àmplia representació de les universitats públiques, el sector audiovisual i entitats cíviques i culturals, l’Advocacia de la Generalitat Valenciana considera que és possible establir la reciprocitat entre les tres televisions autonòmiques de l’àmbit lingüístic amb l’elaboració d’un nou conveni.

El conseller Marzà, segons ha ressenyat Acció Cultural del País Valencià (ACPV) després de la reunió mantinguda dilluns, considera que la reciprocitat és “factible” i assegura que els departaments de la Generalitat amb la competència directa “tenen mecanismes administratius i tècnics perquè siga així”. “La Generalitat pot treballar per habilitar les solucions tècniques pertinents mitjançant la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d’Hisenda, que té les competències d’autorització i control en matèria de telecomunicacions”.

Així doncs, ACPV ha sol·licitat una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de qui depén la signatura del conveni entre les tres radiotelevisions públiques. El departament de Marzà, segons ACPV, ha transmés “formalment” a la Conselleria d’Hisenda, que dirigeix Vicent Soler, “la necessitat de crear un nou espai de reciprocitat entre els canals públics de les televisions i ràdios de la Comunitat Valenciana, Catalunya i les Illes Balears”.

L’entitat cultural, que enguany compleix mig segle de marxa, ha exposat els avantatges que catalans, balears i valencians puguen veure els tres canals i sentir les ràdios dels territoris de parla lingüística comuna: “Compensar la quasi exclusiva oferta televisiva en castellà, impulsar el sector audiovisual valencià, ampliar les possibilitats de treball dels periodistes valencians i aprofitar la sinergia que significa sumar esforços per fer possibles coproduccions i col·laboracions”. ACPV assegura que s’ha avançat significativament “gràcies a la bona disposició de l’actual direcció d’À Punt i del seu Consell Rector”.

Competència lingüística per al sector públic

D’altra banda, la delegació reunida amb Marzà també ha insistit en la necessitat que, una vegada aprovada la Llei de funció pública, el reglament que es desenvolupe obligue a acreditar “algun nivell de competència lingüística” per a les oposicions.

Les entitats reunides amb el conseller reivindiquen la necessitat que el funcionariat de l’Administració pública valenciana “siga competent en les dues llengües oficials de l’autonomia, com a garantia de no-discriminació a cap persona per raó de llengua”. Acció Cultural ha valorat la “complicitat” i el “suport” de Marzà per a la “aplicació efectiva de la competència lingüística”.