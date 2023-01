L’Advocacia de la Generalitat Valenciana dona el vistiplau al decret per a multar l’assetjament dels fons voltor a inquilins

Recta final per a l’aprovació del decret llei pel qual s’adoptaran mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat i emergència residencial a la Comunitat Valenciana.

Fonts de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que dirigeix el vicepresident Héctor Illueca han informat a elDiario.es que l’esborrany del text normatiu ja ha rebut informe favorable de l’Advocacia de la Generalitat, per la qual cosa tan sols falta el vistiplau de la Conselleria d’Hisenda perquè es puga aprovar, cosa que s’espera aquest mes de gener, o el febrer a tot estirar.

Segons ha explicat el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, el document de l’Advocacia avala la urgència i la necessitat de l’aprovació de la normativa, un requisit indispensable perquè es puga aprovar per la via del decret llei, i garanteix també que no s’envaeixen competències d’altres administracions o d’altres textos normatius ja vigents.

Com va informar elDiario.es, aquest decret sanciona fins amb un milió d’euros l’assetjament immobiliari que exerceixen aquests fons quan compren un edifici per a llogar que els inquilins acaben abandonant l’habitatge.

El document defineix com a assetjament immobiliari “tota acció o omissió en perjudici de la persona ocupant d’un habitatge amb la finalitat de pertorbar-la en l’ús i el gaudi pacífic d’aquest, fins i tot generant-li un entorn material, social, personal o familiar hostil o humiliant, especialment si aquesta conducta es fa amb intenció de forçar la persona ocupant a desallotjar l’habitatge o a adoptar qualsevol altra decisió no volguda sobre el dret que poguera emparar-la d’ús i gaudi d’aquest habitatge”.

Però a més, l’article 8 de l’esborrany del text, a què ha tingut accés aquest diari, també estableix obligacions dels grans tenidors d’habitatges de la Comunitat Valenciana davant situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual d’una persona o unitat de convivència.

Segons el document, “els grans tenidors d’habitatges de la Comunitat Valenciana tindran l’obligació d’oferir una proposta de lloguer assequible a la persona o unitat de convivència en risc de pèrdua del seu habitatge habitual i permanent, sempre que es constate per l’Administració pública competent en matèria d’habitatge la situació d’exclusió residencial”.

D’aquesta manera, “en el termini d’un mes des que es constate qualsevol de les circumstàncies descrites en l’apartat anterior o quan siga requerit per la Conselleria competent en matèria d’habitatge, el gran tenidor d’habitatges de la Comunitat Valenciana requerirà fefaentment a la unitat de convivència afectada, en termes clars i comprensibles i de manera detallada, que acredite, si escau, la concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat o exclusió residencial, així com la identitat i l’acreditació de les persones ocupants a l’efecte de l’oferiment d’una solució residencial”.

La falta d’oferiment d’aquesta alternativa és considerada pel decret una infracció molt greu, per la qual cosa les sancions poden anar de 350.001 a 950.000 euros.