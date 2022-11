L’Agència Valenciana de Protecció del Territori detecta 194.000 habitatges en situació irregular

La consellera de Política Territorial Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha valorat la faena tan important que l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) està duent a terme en el que suposarà un descens del nombre d’habitatges irregulars a la Comunitat Valenciana.

En la inauguració a Elx d’una jornada divulgativa organitzada per l’AVPT, la consellera va destacar l’“anàlisi exhaustiva i realista fera per la Direcció General d’Urbanisme en la catalogació d’habitatges en situació irregular, gràcies al qual la Generalitat podrà actuar per continuar reduint el nombre d’habitatges construïts en sòl no urbanitzable al llarg dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana”. Sobre aquest tema, va avançar que, de les 350.000 previstes inicialment, els treballs fets per l’AVPT permeten fixar la xifra d’habitatges en situació irregular en 194.000.

“Una vegada analitzat el total de possibles irregularitats, des de la Generalitat reduirem el seu impacte mediambiental a través de la llei per a minimitzar impactes”, ha explicat Torró, al mateix temps que ha subratllat la tasca de l’AVPT, que “permetrà, a través dels mecanismes existents, reduir el nombre d’habitatges il·legals i evitar que es cometen més irregularitats en l’àmbit de la gestió urbanística”.

Plataforma urbanística digital

Precisament, la setmana passada, la Generalitat presentava a Oriola la nova plataforma urbanística digital creada per localitzar els habitatges irregulars construïts sobre sòl no urbanitzable. La Direcció General d’Urbanisme ha analitzat la catalogació d’habitatges en situació irregular, cosa que permetrà actuar per reduir el nombre d’habitatges construïts en sòl no urbanitzable.

Aquest portal de cerca servirà per a identificar quins habitatges estan en situació irregular i poden ser regularitzats a través de Plans de Minimització d’Impacte, per als quals la Conselleria ha obert una línia d’ajudes per a la tramitació, així com els que no poden regularitzar-se per haver-se construït posteriorment a la data del 20 d’agost de 2014.

“La incorporació d’aquest sistema innovador i eficaç permetrà agilitzar la faena de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori en el control del sòl no urbanitzable, tant comú com protegit, fent un encreuament de les cartografies de planejament urbanístic i cadastre”, explicava el director general d’Urbanisme, Vicente García Nebot, que destacava que la minimització d’impacte sobre el territori és clau per a preservar el medi ambient i la seua execució reporta múltiples beneficis fiscals per als propietaris de les residències edificades en aquests espais determinats.

Gestió urbanística davant del canvi climàtic

Aquesta jornada, emmarcada en les campanyes de divulgació i sensibilització que està duent a terme l’Agència, va comptar amb la participació del director gerent de l’AVPT, Manuel Civera; la secretària autonòmica de Política Territorial, Immaculada Orozco; la directora general de Politica Territorial i Paisatge, Rosa Pardo; i el director general d’Urbanisme, Vicente García Nebot. També hi van participar el director gerent de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, Bartomeu Tugores; i el director de l’Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galícia, Jacobo Hortas García.

Aquestes activitats de l’AVPT tenen com a objectiu, tal com ressaltava Rebeca Torró, “intentar aconseguir un canvi en la consciència pública amb l’objectiu d’augmentar la resiliència socioeconòmica i la capacitat d’actuació davant escenaris d’emergència climàtica”.

Segons la consellera, es tracta d’una gestió correcta de l’urbanisme davant el repte climàtic. “L’objectiu passa, en definitiva, per modificar conductes davant del risc de desertització, grans incendis forestals, inundacions i adaptació davant el calfament global i, per tant, hem de donar veu a diversos agents per harmonitzar voluntats i redirigir els nostres interessos en la resolució de problemes mediambientals”, assenyalava.

Així mateix, va expressar la necessitat de “conjuminar esforços en pro del compliment de la disciplina urbanística, preservar la funció protectora del sòl i garantir els nostres recursos naturals, paisatgístics i patrimonials” i ha plantejat l’urbanisme com una eina necessària per a la preservació i la recuperació del territori.

Per a la consellera, “la disciplina urbanística adquireix una rellevància vital en el context de l’emergència climàtica i, fins ara, hem considerat urgent l’adaptació davant fenòmens climàtics extrems: incendis, sequeres i, especialment, les inundacions associades a les ‘gotes fredes’ que es repeteixen en l’entorn mediterrani”.

276 localitats adherides a l’AVPT i seu a Elx

La consellera va valorar l’elecció d’Elx com a seu de l’Agència, “ciutat que té un impressionant teixit empresarial i un atractiu turístic de primer ordre, i havia de comptar, sens dubte, amb organismes del govern de la Generalitat”.

Per part seua, el director de l’AVPT, Manolo Civera, va reiterar “la clara vocació de l’Agència de ser útils als municipis, tant als adherits com als que encara no ho estan, en assumir la gestió de la disciplina urbanística en el sòl no urbanitzable dels seus termes municipals, preservant la funció social del sòl”.

Finalment, va expressar la satisfacció de poder “aprendre dia a dia dels que tenen experiències d’èxit com Galícia i Mallorca, així com d’altres gestors, procediments judicials, registradors de la propietat, diferents professionals que intervenen en els procediments de la disciplina urbanística”.