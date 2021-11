L’Ajuntament no demanarà la nul·litat del pla del nou estadi si el València CF presenta garanties econòmiques per a la seua finalització

L’Ajuntament de València no sol·licitarà expressament al Govern valencià la nul·litat de l’actuació territorial estratègica (ATE) del nou estadi del València CF si el club presenta els avals econòmics que garantisquen la finalització del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes. L’entitat, en un dels escrits remesos al Govern valencià, es va comprometre a detallar la destinació dels 118 milions que rebrà del fons CVC al desembre.

Així ho va afirmar dilluns la regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, que va valorar positivament que el club haja remés al consistori per fi el projecte definitiu del poliesportiu de Benicalap, una vegada solucionats els defectes detectats pels tècnics municipals.

Gómez va destacar que el València CF ha presentat la documentació relativa al pavelló esportiu gràcies a la faena feta des de les administracions i va recordar que ha sigut la pressió que han exercit alguns dirigents polítics sobre els propietaris del club la que ha provocat que finalment el València complira el seu compromís amb la ciutat i amb el barri.

“Cal dir-ho clarament: la postura que hem mantingut alguns dirigents polítics sobre el València CF perquè complira amb aquesta ciutat està donant resultats. Feia 12 anys que no sabíem res del pavelló i de sobte aquest últim any s’han posat les piles i van fent avanços, com presentar el projecte del nou pavelló, cosa que celebrem”, ha manifestat la vicealcaldessa.

Una vegada presentat el projecte, l’Ajuntament el tramitarà perquè el club puga iniciar les obres a partir del pròxim mes de gener si ho estima oportú.

Gómez, en qualsevol cas, va desvincular el projecte del nou poliesportiu de Benicalap de l’ATE: “Vull recordar que el pavelló és un deute que té el València amb Benicalap a canvi de perdre la parcel·la pública més gran del barri, que es va vendre al club en el seu moment i que és on està hui radicat el futur estadi. Això no té res a veure amb l’ATE, encara que hi haja gent que intente mesclar-ho. L’obligació de construir un poliesportiu està recollida en un conveni bilateral entre l’Ajuntament i el València CF i aquest conveni continua vigent, per la qual cosa no té res a veure amb l’ATE. El pavelló no és un xec en blanc, han d’acabar l’estadi”, ha defensat.

La vicealcaldessa ha comparat aquesta situació amb la de l’hotel pendent de construir al voltant de l’actual Mestalla. “Com passa amb el pavelló, l’hotel continuarà, malgrat que s’anul·le l’ATE, perquè no té res a veure”.

Finalment, Gómez ha exigit a la propietat del club un compromís que es completaran les obres del nou estadi per mantindre la vigència de l’ATE: “L’Ajuntament condiciona la vigència de l’ATE al fet que el club presente la fiança necessària per a acabar les obres. No puc fiar-me amb un document de huit fulles. No puc fiar-ho a la paraula de la propietat, que és Meriton. Ho sent molt, però jo no. Hi haurà altres polítics que sí, i hauran d’explicar per què”, ha finalitzat.

L’ATE està pendent que la Conselleria d’Economia responga a l’últim recurs del València CF sobre la pròrroga sol·licitada el mes d’abril passat. Economia en un primer moment va denegar l’ampliació de terminis sol·licitada per l’entitat per a portar avant tot el pla urbanístic per falta de garanties, però mantenia l’ATE vigent fins al 2025. El club, no obstant això, hi va recórrer i va insistir en la seua sol·licitud.

En el seu escrit, el president, Anil Murthy, recorda que “el 31 d’agost de 2021, el club va posar en coneixement d’aquesta Administració que es rebrà una injecció important de finançament procedent del fons CVC Capital Partners (CVC), després de la signatura de l’acord corresponent entre aquest fons i La Liga Nacional de Fútbol Profesional”.

En aquest sentit, afig que “aquest finançament permetrà al club executar amb més celeritat les actuacions pendents de l’ATE, superant així les dificultats econòmiques ocasionades pel COVID-19 en el mercat immobiliari i en el sector del futbol. No obstant això, caldrà que es concedisquen les llicències corresponents per part de les administracions corresponents. Sense aquestes llicències el club no podrà iniciar cap obra, malgrat haver solucionat els obstacles econòmics derivats del COVID-19 amb el finançament de CVC”.

D’altra banda, un informe no vinculant de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana considera que l’ATE s’ha d’anul·lar de manera anticipada, tot i que fins ara l’Administració s’ha fet cap pas oficial en aquesta direcció.