L’Ajuntament de València planteja una avinguda amb dos carrils per sentit i tres vies transversals en compte del corredor verd

Fora dels focus i sense informació en l’agenda oficial d’actes. Els regidors d’Urbanisme, Juan Giner, i de Mobilitat, Jesús Carbonell, tots dos del PP, van començar així el procés d’escolta de les entitats veïnals que va anunciar fa setmanes l’alcaldessa de València, María José Catalá, sobre el futur dels terrenys que quedaran alliberats una vegada finalitze el soterrament dels accessos ferroviaris que actualment parteixen el sud de la ciutat.

Com va informar aquest diari, l’equip de govern municipal que lidera Catalá ha rebutjat l’estratègia Green Leaf aprovada en el mandat passat que inclou un gran corredor verd en tots aquests terrenys i que es va imposar com a guanyadora del concurs d’idees convocat amb 81 punts, lluny dels 68 de la segona classificada i dels 36 de la tercera. El corredor tan sols inclou vials de servei en bucle per a donar servei a habitatges, transport públic i emergències, però renuncia als carrils de trànsit longitudinals i transversals previstos anteriorment en favor de zones d’esplai. En compte d’això, l’alcaldessa va anunciar la recuperació del projecte de l’any 2011 de la paisatgista encarregada de dissenyar el Parc Central, Kathryn Gustafson, en essència un bulevard enjardinat, però incrementant les zones verdes i reduint l’espai per al trànsit.

Des de l’Ajuntament no es va oferir informació de cap mena sobre les trobades que es van produir la setmana passada en dos dies alterns, en primera instància amb l’associació de veïns de Sant Marcel·lí i en segona amb les associacions de Malilla, la Torre, Arrancapins-la Petxina, Cuidem la Raïosa, Patraix, la Roqueta i Tres Forques. En tots dos casos es van produir pocs acostaments i van quedar patents les diferències existents entre les entitats veïnals, defensores del corredor verd, i l’equip de govern local, partidari de donar entrada al trànsit.

En la primera trobada, segons ha comentat el president de l’entitat veïnal Francisco Marí, els regidors els traslladen que no hi haurà dos carrils i el del bus per sentit, sinó menys, però diuen que no tenen res de tangible a mostrar: “Parlen de tres carrers transversals, per a facilitar la permeabilització, diuen, entre barris. Però no aporten cap estudi de mobilitat que avale la seua necessitat. Caldrà esperar que Gustafson faça les seues modificacions perquè l’Ajuntament ens presente una cosa sobre la qual parlar seriosament”.

En la segona reunió, esdevinguda dijous passat 17 d’octubre, es van produir moments de tensió entre els regidors i els veïns, segons han relatat fonts veïnals: “Després de molt d’insistir vam aconseguir que ens digueren que, tot i que no estava encara tancat, la idea era fer dos vials longitudinals amb dos carrils per sentit, un per a trànsit privat i un altre per a EMT, i tres vials transversals partint l’eix verd, un cada 300 metres. L’edil de Mobilitat ens va dir bastant molest que no consentiria que els busos anaren fent zig-zag i el d’Urbanisme que estava fart d’idees que no es podien fer i que el projecte guanyador del corredor verd no eren més que gargots”.

Les mateixes fonts van considerar la solució viària plantejada com una cosa “desproporcionada” tenint en compte que per aquest enclavament actualment no hi ha trànsit rodat i van lamentar que els responsables municipals tracten de confondre dient que el corredor verd no preveia accessos per a residents i transport públic: “Només cal mirar els plànols, l’Ajuntament hauria de tindre més en compte les persones que residim en la zona i a les que ho faran en el futur, perquè hem de veure aquest projecte amb perspectiva i això implica prioritzar un eix verd amb una mobilitat sostenible”

L’únic principi d’acord que va haver-hi entre les parts va ser articular un mecanisme de participació durant la tramitació de tot el projecte, encara que no es va concretar la fórmula per a establir-lo. Les entitats veïnals, per part seua, treballen en la creació d’una gran plataforma per a coordinar-se i defensar els seus plantejaments.