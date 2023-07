L’alcaldessa de València del PP considera donar entrada a Vox en el govern local

Cada vegada són més els indicis que apunten que finalment l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, donarà entrada a Vox en el Govern municipal, una situació que fins ara havia evitat reconéixer en públic, afirmant cada vegada que se li preguntava que la seua idea era governar en solitari com la llista més votada, arribant a acords puntuals amb el partit d’extrema dreta, però sense donar-los competències municipals.

Després de la seua investidura com a primera edil, Catalá va assegurar que era “molt conscient” que necessita 17 vots per a arribar a acords en el ple municipal, i el PP té 13 regidors dels 33 de la corporació, mentre que Vox en té quatre. “Jo ja tinc el meu govern, que són els meus tretze regidors, i ara intentaré parlar amb tots els grups i veure en quin escenari polític està cadascun”, va assegurar.

Cinc setmanes després i una vegada passades les eleccions generals, tal com estava previst per a evitar un possible desgast al PP afegit al del pacte autonòmic entre Carlos Mazón i Carlos Flores per a la Generalitat Valenciana, Catalá comença a ensenyar les cartes i ja estudia l’entrada de l’extrema dreta en el Govern municipal, o almenys que es facen càrrec d’alguna regidoria, conscient que serà l’única manera de garantir-se el suport dels quatre regidors de Vox per a tirar avant els seus projectes principals.

En aquest context, la primera tinenta d’alcalde popular María José Ferrer San Segundo es va reunir dimarts al matí amb el portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas. Unes hores més tard l’equip de Govern municipal va fer públic el nou organigrama de l’Ajuntament en què destaca que es mantenen Emergència Climàtica i Transició Energètica i Igualtat i Polítiques Inclusives. No obstant això, no va revelar qui es farà càrrec de cada delegació, més enllà dels set membres de la junta de govern local, que seran els coordinadors de cadascuna de les set àrees de l’organigrama.

En concret, la d’Hisenda i Participació estarà dirigida per María José Ferrer San Segundo; Recursos Humans i Tècnics serà responsabilitat de Julia Climent Monzó; Urbanisme i Habitatge queda en mans de Juan Giner Corell; Medi Ambient estarà capitanejada per Juan Carlos Caballero Montañés i en aquest bloc els serveis estaran coordinats amb Carlos Mundina; Economia i Grans Projectes estarà dirigit per Paula Llobet Vilarrasa i els serveis estaran coordinats juntament amb José Marí Olano; Benestar Social i Cultura tindrà com a cap visible Santiago Ballester Casabuena i els serveis estaran coordinats amb José Luis Moreno Maicas, Marta Torrado i Rocío Gil; Mobilitat i Seguretat Ciutadana estarà comandada per Jesús Carbonell Aguilar i els serveis estaran coordinats amb Carlos Mundina.

Catalá va convocar per a dimecres, 26 de juliol, la junta de portaveus prèvia a la celebració del ple d’organització municipal, que se celebrarà divendres, 28 de juliol.

En aquest ple, s’aprovarà les retribucions exclusives i parcials dels membres del consistori. Així mateix, s’aprovarà el règim de sessions del ple de l’Ajuntament, que passarà a celebrar-se l’últim dimarts de cada mes en compte dels dijous, com se celebraven la legislatura passada.

També s’aprovaran les comissions informatives, que quedaran distribuïdes de la manera següent: Comissió d’Hisenda i Participació, Economia, Innovació i Grans Projectes; Comissió de Patrimoni, Recursos Humans, Tècnics i Seguretat Ciutadana; Comissió d’Urbanisme, Parcs i Jardins, Espais Naturals i Millora Climàtica i Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports.