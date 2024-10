L’alt càrrec del Govern valencià que gestiona la vacunació ha cobrat 146.000 euros de farmacèutiques en cuatre anys

La nomenada fa poc subdirectora general de Prevenció i Formació de la Conselleria de Sanitat, María Garcés Sánchez, ha tingut una més que estreta col·laboració amb les farmacèutiques en els últims anys. Com a pediatra de professió en un centre de salut del barri de Natzaret, a València, i membre de l’Àrea de Vacunes Fisabio (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica) i del Comité Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria, ha cobrat 146.000 euros en els anys 2020, 2021, 2022 i 2023, segons els registres de Transparència públics de les companyies Astrazeneca, GSK, Moderna, MSD, Pfizer i Sanofi. Aquesta facturació als grans laboratoris la va fer Garcés abans d’accedir a aquest lloc de lliure designació en la Generalitat Valenciana a què es va incorporar fa poc.

Fonts de la Conselleria de Sanitat defensen la faena prèvia de la pediatra, que també és professora associada en la Universitat Catòlica de València, però al·leguen que no els competeix valorar les seues faenes amb farmacèutiques. “En el seu lloc actual no farà faenes amb farmacèutiques, encara que podria fer-ne sempre que no hi haguera un conflicte d’interessos”, indiquen. Les mateixes fonts han valorat la faena de María Garcés i el seu currículum per a ocupar el seu lloc actual en la Conselleria de Sanitat. “El seu passat no afectarà en les decisions que prenga”, apunten.

Segons l’organigrama de la Conselleria de Sanitat, en el lloc de subdirectora de Prevenció i Formació de la Conselleria de Sanitat, María Garcés Sánchez té les competències de “definir els criteris en matèria de vacunació de la població infantil i adulta de la Comunitat Valenciana, així com la gestió del programa de vacunes en aquest àmbit, en col·laboració i coordinació amb la resta de les comunitats autònomes a través dels mecanismes de coordinació establits en el Sistema Nacional de Salut”. També ha de “dissenyar, gestionar, analitzar i avaluar els plans i els programes de vacunació” i “identificar deficiències de cobertures de vacunació, així com analitzar els determinants de salut que provoquen unes desigualtats determinades i proposar nivells d’intervenció adequats”.

Cronològicament, i segons els registres de transparència de les diferents farmacèutiques que encara no tenen en compte el 2024, l’actual subdirectora general va ingressar el 2023 més de 28.000 euros per col·laboracions amb laboratoris: 1.124 amb Astrazenaca, 7.193 amb GSK, 1.426 euros amb Moderna, 5.774 amb MSD i 12.572 amb Sanofi. D’aquest muntant, 20.000 euros van ser en honoraris, 3.600 en despeses per la prestació de serveis i 3.800 més per despeses d’allotjament.

El 2022, la facturació de la pediatra per aquests conceptes es va disparar fins a 48.611, 80 euros. Astrazeneca va transferir a la metgessa 3.149,66 euros, GSK 11.262,66 euros, MSD 3.362 euros, Pfizer 12.937 euros i Sanofi 17.889, 61 euros. En aquest cas, els honoraris van superar els 40.000 euros, les despeses per prestació de serveis van ser de 2.076 i el pagament dels desplaçaments va suposar 3.181 euros.

En 2020 i 2021, durant la pandèmia de la Covid, la col·laboració amb les farmacèutiques van continuar sent importants. 33.555 euros l’any que va esclatar la pandèmia i 32.222 euros el 2021. Les col·laboracions el 2020 van oscil·lar entre 9.200 per serveis a MSD, 9.636 euros amb Pfizer i 8.840 euros amb Sanofi. El 2021, Pfizer va abonar 14.287 euros, el servei més alt, a més de 6.881 euros de Sanofi, 5.099 euros de MSD, 4.529 de GSK i 1.425 euros d’Astrazeneca.

La informació dels cobraments de metges i investigadors amb els laboratoris farmacèutics és pública i es pot consultar en els seus portals de transparència. Les companyies publiquen les transferències que han fet a centenars de metges espanyols per les seues col·laboracions. En el cas de María Garcés és una professional molt sol·licitada per la seua pedagogia i capacitat de divulgació.