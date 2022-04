L’ampliació del Port de València amenaça ocells “vulnerables” i requereix l’extracció d’arenes marines sense informe ambiental

“Durant el 2020 van nidificar en al port de València sis espècies d’ocells marins, quatre de les quals catalogades com a vulnerables a escala autonòmica: el gavià de potes grogues, la gavina d’albufera becllarga, la gavina corsa, la gavina d’albufera, la mongeta i la carregada”.

Aquestes són les espècies que segons el pla de vigilància ambiental de l’ampliació del port de València es veurien seriosament amenaçades almenys durant l’execució de les obres, un aspecte que no ve recollit en la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, tal com va avançar dijous elDiario.es.

“El seguiment i el control d’aquest factor ambiental no queda recollit ni en l’estudi d’impacte ambiental (EIA) ni en la DIA corresponent. No obstant això, es considera un factor a considerar, ja que des de l’any 2011 es té constància de la presència de diverses colònies d’ocells al port de València. Des d’aquest mateix any, el Servei de Vida Silvestre de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana fa censos anuals dels ocells marins i costaners nidificants en aquest espai”, recull el document.

Quant a la presència de mamífers marins, el pla de vigilància adverteix de l’“existència d’informació sobre la presència documentada de mamífers marins a l’entorn de la zona d’actuació” per la qual cosa estableix que “l’observador de mamífers marins (MMO) ha de ser aprovat per l’Administració abans de l’obtenció de llicències” i “en cas de detectar varaments de cetacis o una altra fauna que pogueren estar relacionats amb les operacions de dragatge i/o transport del material a València, aquestes operacions s’aturaran i ha de dedicar-se el màxim esforç a la cerca de les causes del varament”.

Sobre l’obtenció dels materials de rebliment, com va informar aquest diari, tampoc s’ajusten al que marca la DIA del 2007, que estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics per a construir els nous molls, mentre que el projecte preveu la utilització de 25,6 milions de metres cúbics, 6 més de la previsió.

D’aquests, 14 milions procedirien dels dragatges duts a terme en les aigües arrecerades del port de València mateix, 9,4 milions de dragatges en aigües interiors del port de Sagunt i 2,5 milions procedents d’un jaciment d’arenes en una parcel·la marítima a unes 17 milles nàutiques del port de València, davant de la costa de Cullera, a la Ribera Baixa.

Tanmateix, aquest banc d’arena, a més de no estar autoritzat per a aquesta finalitat, compta amb una declaració d’impacte ambiental de l’any 2013 que “no és ja vigent” segons recull la resolució de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, per la qual es formula l’avaluació ambiental de declaració impacte ambiental del projecte “Regeneració de les platges del Saler i la Garrofera (València)”, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

A més, el Port estima que, del total de material necessari per a reblir els molls, 18,4 milions de metres cúbics procedeixen de material reutilitzat, dels quals, considera que obtindrà 2 milions de metres cúbics d’obres externes que no detalla, excepte “el cas de l’execució del túnel passant ferroviari de València, que generarà grans quantitats de material sobrant”. Aquesta infraestructura està encara en la fase inicial i manca de terminis. En concret, el Ministeri de Transports està analitzant les 500 al·legacions presentades a l’estudi informatiu. Per tant, encara falta tot el tràmit ambiental, seleccionar el traçat definitiu, redactar el projecte i adjudicar-lo.

Amb tot, l’APV va insistir dijous a assegurar que les diferents modificacions introduïdes en el projecte que ha analitzat Ports de l’Estat pel que fa al projecte original avaluat ambientalment en el seu moment “no tenen efectes sobre el medi ambient, addicionals als ja considerats en la resolució esmentada, motiu pel qual no es dona cap dels supòsits establits en la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental” per a fer una altra DIA simplificada.

Un aspecte que no van compartir ni l’alcalde de València, Joan Ribó, ni la consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà. Ribó va afirmar que el projecte continua sense tindre en compte els danys addicionals que poden patir les platges del sud, així com l’afecció en la mobilitat de l’àrea metropolitana i que, per tant, mentre no hi haja una altra DIA, votarà en contra del projecte.

Mollà va comentar que “aquest projecte no té una DIA que el sustente, la del 2007 no avala aquest projecte, perquè és totalment diferent i perquè hi ha moltes incògnites que s’han de resoldre amb els procediments d’avaluació ambiental que indica la llei”.

La consellera va afirmar que seria insuportable que passara com en la zona d’activitats logístiques (ZAL) on hi ha hagut “una sentència per unes maneres de fer les coses que pretenen obviar procediments legals”.